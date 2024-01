Una ciotola cinese acquistata per 35 dollari in un mercatino è stata venduta per oltre 700.000 dollari

Acquistata per soli 35 dollari nei pressi di New Haven, nel Connecticut, lo scorso anno, la piccola ciotola floreale bianca e blu vale oggi quasi 29.000 volte quel prezzo. Presenta motivi di fiori di loto, peonia, crisantemo e melograno ed è stata originariamente commissionata dalla corte imperiale cinese durante la dinastia Ming.

Sebbene Sotheby's non riveli l'identità del venditore, la responsabile del dipartimento di arte cinese, Angela McAteer, ha rivelato in un'intervista telefonica prima della vendita che l'uomo che ha trovato la ciotola nel mercatino "non ha contrattato sul prezzo richiesto di 35 dollari".

Poco dopo aver effettuato l'acquisto, ha inviato le fotografie della ciotola agli specialisti delle aste, che l'hanno identificata come un oggetto di importanza storica. "Abbiamo avuto istintivamente una sensazione molto, molto buona", ha detto McAteer.

A un'analisi più approfondita, si è scoperto che il manufatto, noto come "ciotola di loto" per la sua somiglianza con un bocciolo di loto, proveniva dalla corte dell'imperatore Yongle, che regnò dal 1403 al 1424 - un periodo noto per le sue tecniche di porcellana distintive e celebri.

"La ciotola aveva un corpo di porcellana incredibilmente liscio" e uno "smalto setoso davvero untuoso", ha detto la McAteer, che ha notato "non è mai stato replicato nei regni o nelle dinastie successive". Oltre alla vibrante colorazione blu cobalto, ha aggiunto la McAteer, "presenta tutte le caratteristiche che ci si aspetta da queste grandi commissioni del periodo Yongle".

Un "mistero

Durante il suo regno, l'imperatore Yongle trasformò l'artigianato della porcellana, facendo grandi ordini per la sua corte ed esercitando un maggiore controllo sulle fornaci imperiali di Jingdezhen, la più importante città cinese produttrice di porcellana.

"L'imperatore Yongle promosse davvero l'importanza artistica della porcellana", ha detto McAteer. "La elevò da ciotola utilitaria, ad esempio, a vera e propria opera d'arte".

Con un diametro di poco più di 15 centimetri, la piccola ma dettagliata ciotola avrebbe probabilmente avuto un valore sia artistico che pratico per la corte. McAteer ha detto, tuttavia, che si sa molto poco sulla sua provenienza o su come sia arrivata al mercatino. "È un mistero frustrante", ha detto la McAteer, aggiungendo che esiste una "scarsa documentazione" dell'epoca.

Secondo Sotheby's, solo altre sei ciotole simili sono sopravvissute, mentre altre sono conservate presso istituzioni come il National Palace Museum di Taipei, il British Museum e il Victoria & Albert Museum di Londra.

Offrendo il suo consiglio ad altri cacciatori di occasioni di porcellana, McAteer ha detto: "Cercate un equilibrio e un bilanciamento nel design... e valutate la qualità e la lavorazione che è stata fatta".

Il reperto è stato messo all'asta nell'ambito della "Settimana dell'Asia", una serie di vendite di Sotheby's con manufatti, oggetti d'antiquariato e arte contemporanea provenienti da tutta la regione.

Dopo la vendita, McAteer ha dichiarato in un comunicato stampa: "Il risultato di oggi per questa rarissima ciotola floreale, risalente al XV secolo, incarna le incredibili storie di scoperte uniche nella vita che sogniamo come specialisti nel campo dell'arte cinese... ci ricorda che le preziose opere d'arte rimangono nascoste in bella vista in attesa di essere trovate".

Questo articolo è stato aggiornato per riflettere il numero di ciotole simili trovate nei musei di tutto il mondo.

Fonte: edition.cnn.com