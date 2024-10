Una celebrità non identificata presenta una causa in tribunale, cerca di smentire le accuse di aggressione sessuale prima di possibili azioni legali da parte dell'accusatore.

In una disputa legale insolita, un nome non specificato, che si definisce "una famosa personalità e figura pubblica residente nel Tennessee", sta chiedendo a un tribunale federale del Mississippi di dichiarare infondate le accuse di molestie sessuali di un'accusatrice e di impedire che queste vengano diffuse ulteriormente - prima ancora che lei presenti una causa. Il richiedente ha affermato che l'accusatrice sta cercando di estorcergli e diffamarlo con "pretese false" che potrebbero danneggiare significativamente la sua reputazione e la sua carriera.

La causa del richiedente, presentata a metà settembre, ha portato l'accusatrice a reagire questa settimana, contestando il tentativo della famosa personalità di mantenere l'anonimato.

La presunta vittima, identificata nei documenti del tribunale come "Jane Doe", sta chiedendo al tribunale di respingere la richiesta del famoso "John Doe" di procedere con uno pseudonimo, sostenendo che egli è un "presunto predatore sessuale" che non dovrebbe ricevere trattamenti speciali.

"Il sig. Doe believes di essere autorizzato a ricevere la stessa protezione che ricevono le vittime - non per prevenire un trauma inutile, ma piuttosto per preservare la sua celebrità 'reputazione'," ha scritto l'avvocato di Jane Doe in una memoria presentata questa settimana. "Il nostro sistema giudiziario civile è progettato per risolvere le controversie e fornire ai parti lesi un mezzo di rivalsa. È previsto per essere un campo di gioco livellato. Il sistema non è in luogo per consentire ai ricchi colpevoli di evitare le vittime di aggressioni sessuali che cercano di rendere conto dei perpetratori. Questo è esattamente ciò che il sig. Doe sta chiedendo al tribunale di aiutarlo a fare."

Un avvocato di John Doe non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

'Una famosa personalità e figura pubblica'

Oltre ad essere descritta nel suo atto di citazione come "una famosa personalità e figura pubblica che risiede nel Tennessee", non sono state rese note ulteriori informazioni su John Doe. In una memoria di Jane Doe, lei lo identifica come avendo "milioni di fan" e "risorse multimilionarie".

Doe, nella sua memoria, si descrive come "una professionista di trucco e acconciatura, che ha lavorato nell'industria musicale" per oltre tre decenni. Ha affermato di aver lavorato "periodicamente" per Doe per 15 anni e di avergli fatto il trucco e l'acconciatura, oltre a quella di sua moglie.

Nella sua memoria, Roe ha affermato che intende presentare pubblicamente la sua causa questa settimana - in cui identificherebbe il celebrità come imputato - ai sensi della legge californiana sulla responsabilità per abusi sessuali e coperture.

Nel suo atto di citazione, Doe sostiene che l'avvocato di Roe gli ha inviato una "richiesta confidenziale" che "allegava una varietà di comportamenti sessualmente inappropriati da parte del querelante, che andavano dalle accuse di 'grooming' sessuale alla creazione di un ambiente di lavoro sessualmente ostile, al tocco sessuale non desiderato e all'aggressione sessuale", dopo che lui aveva rifiutato la richiesta di Roe di "impiego retribuito e benefici medici".

In una memoria, Roe sostiene che Doe ha condiviso con lei le sue fantasie sessuali, l'ha palpata sul seno, una volta è uscito dalla doccia nudo e l'ha costretta a toccarlo, e l'ha violentata durante un viaggio di lavoro a Los Angeles nel 2019.

Doe ha sostenuto che Roe ha tentato di estorcergli milioni di dollari attraverso "pretese false, oscene" e "comportamenti oltraggiosi".

"Le affermazioni della querelante non sono vere," afferma la causa di Doe. "La querelante è ben consapevole, tuttavia, del danno sostanziale, irreparabile che tali false affermazioni arrecherebbero alla reputazione ben meritata del querelante come persona decente e premuroso, nonché al danno inevitabile alla sua famiglia e al danno irreparabile alla sua carriera e al suo sostentamento che ne deriverebbe se lei mettesse in atto la sua minaccia di 'presentare pubblicamente' la sua causa inventata."

Il querelante famoso ha anche sostenuto nella sua causa che la sua accusatrice ha affermato che "aveva pianificato di assumere qualcuno per ucciderla", cosa che lui ha negato.

La causa di Doe chiede al tribunale di dichiarare false le accuse di Roe di molestie sessuali, di pagare danni compensativi e punitivi e di impedire ulteriori pubblicizzazioni delle accuse.

Stando alla memoria di Roe, la celebrità ha presentato la sua causa dopo aver appreso che la sua accusatrice stava pianificando di presentare pubblicamente la sua causa, che è avvenuta dopo che aveva tentato di risolvere la questione in modo privato.

"Il sig. Doe ha iniziato questa causa infondata dopo aver appreso che la sig.ra Roe intendeva rendere conto del suo comportamento e della violenza sessuale," afferma la memoria, con l'avvocato di Roe che scrive che la causa pretesa della celebrità è un "ovvio tentativo di controllare e intimidire ulteriormente la sua vittima di aggressione sessuale".

"Il sig. Doe è disperato per impedire ai suoi milioni di fan di scoprire le cose orribili che ha detto e fatto a un'impiegata junior che non meritava un simile trattamento," ha scritto il suo avvocato nei documenti del tribunale questa settimana.

La richiesta del querelante di procedere con uno pseudonimo richiede l'approvazione del tribunale.

'Un ostacolo significativo'

Gli esperti legali ritengono che il querelante famoso sia improbabile a vincere in questo caso, poiché l'argomento del danno alla reputazione non è sufficientemente forte, dati che la maggior parte delle cause contengono qualche aspetto di imbarazzo o umiliazione.

"I tribunali tendono a preferire la trasparenza e non vogliono nascondere le cause dalla vista pubblica - in assenza di circostanze stringenti," ha detto l'analista legale di CNN Joey Jackson. "Nascondere le accuse dalla vista pubblica è estremamente sgradito. Pertanto, un tribunale è probabile che respinga qualsiasi tentativo di costringere i litiganti a combattere in modo anonimo. Il tribunale potrebbe richiedere ulteriori deposizioni legali o un'udienza prima di prendere la decisione finale, ma la celebrità qui si trova di fronte a un ostacolo significativo per tenerlo fuori dalla sfera pubblica."

Jackson ha aggiunto che qualsiasi persona accusata può presentare cause per diffamazione.

"Questa è la rivalsa per chiunque si trovi di fronte a false accuse - non nasconderlo alla vista pubblica," ha detto.

Contattato da CNN, l'avvocato della donna, Douglas H. Wigdor, ha affermato che la causa pretesa era un "tentativo senza precedenti di manipolare il sistema giudiziario" per evitare di essere pubblicamente nominato.

Il nostro sistema giudiziario dovrebbe essere aperto e, a quanto ho osservato, presentare accuse di comportamento sessualmente inappropriato spesso incoraggia altre persone che hanno subito abusi simili in segreto a parlare," ha condiviso Wigdor con CNN. "Ho avuto la fortuna di collaborare con sopravvissuti coraggiosi nel corso della mia carriera, che hanno avuto il coraggio di avviare il cambiamento denunciando pubblicamente le loro esperienze e i danni subiti, e in questo caso è esattamente ciò che intendiamo fare."

La squadra legale della celebrità sta argomentando che la pubblicità intorno a queste accuse potrebbe avere un grande impatto sulla loro carriera nel mondo dello spettacolo, citando il loro status di "personalità famosa e figura pubblica". La natura di alto profilo del caso potrebbe potenzialmente scoraggiare i fan e mettere a repentaglio le future opportunità nel settore dell'intrattenimento.

