- Una causa contro Boateng per le dichiarazioni fatte sul suo ex-partner

La disputa sulle dichiarazioni dell'ex calciatore Jérôme Boateng sulla sua ex-partner Kasia Lenhardt si intensifica

Il prossimo round nella disputa sulle dichiarazioni fatte dall'ex calciatore Jérôme Boateng sulla sua ex-partner Kasia Lenhardt si terrà giovedì. Il tribunale regionale di Berlino esaminerà una causa per ingiunzione presentata dalla madre del modello, deceduta a febbraio 2021, alle 14:00. Il tribunale regionale di Berlino aveva precedentemente proibito a Boateng di fare una specifica dichiarazione nella prima istanza a novembre 2022. Tuttavia, la madre sta cercando di impedire la diffusione di un totale di sei dichiarazioni.

Di recente, un processo penale contro Boateng ha fatto scalpore. Il tribunale regionale di Monaco I ha rimproverato Boateng per lesioni personali dolose e ha imposto una multa di 40 quote giornaliere di €5.000 ciascuna, soggetta a condizioni. Analogamente a una sospensione condizionale della pena, Boateng, 35 anni, dovrà pagare i €200.000 solo se viola le condizioni. Tuttavia, la procura di Monaco non accetta la sentenza e ha presentato appello.

La madre dell'ex ragazza lotta in tribunale

Nel frattempo, a Berlino, la madre dell'ex ragazza di Boateng, Kasia, sta cercando di impedire la diffusione ulteriore di un'intervista di "Bild". "Voleva impedire la diffusione di dichiarazioni sulla figlia defunta che contengono falsità", spiega il suo avvocato Markus Hennig. "Boateng ha detto bugie e ha esposto Kasia Lenhardt alla mercé dei social media".

Le udienze mirano a sviluppare ulteriormente i cosiddetti diritti alla personalità post-mortem. "La giurisprudenza attuale non tiene conto dell'era digitale", dice Hennig. Attualmente, gli ostacoli per i sopravvissuti sono più alti rispetto a quando la persona interessata agisce contro le dichiarazioni durante la sua vita.

Prima dell'inizio del processo, è prevista una manifestazione chiamata "Demo contro la violenza contro le donne" davanti al tribunale, con circa 60 partecipanti previsti, secondo la polizia di Berlino.

Dichiarazioni sulla relazione

Nell'intervista, Boateng ha parlato tra l'altro di litigi nella relazione. Il querelante ha argomentato nella prima istanza che le sue dichiarazioni hanno distorto l'immagine della sua figlia. All'epoca, l'avvocato di Boateng aveva spiegato che il calciatore rimpiangeva l'intervista.

Lenhardt è stata la seconda classificata di "Germany's Next Topmodel" nel 2012 e l'ultima legata a Boateng. Poco prima della pubblicazione del suo

