- Una cattura insolita che coinvolge tutti i suoi figli.

Madonna, a 66 anni, ha celebrato il suo compleanno in Italia con una festa sontuosa. La sua famiglia, che includeva i suoi figli biologici Lourdes Leon, 27, e Rocco Ritchie, 24, nonché i suoi figli adottivi David Banda, 18, Mercy James, 18, Stella e Estere, 11, erano tutti presenti. Il lunedì successivo, Madonna ha condiviso una serie di foto su Instagram con la didascalia "La dolce vita", che mostravano i festeggiamenti dei giorni precedenti. L'ultima foto della serie ritraeva Madonna con i suoi figli. Questo raro scatto di famiglia è stato catturato al Grande Teatro di Pompei, dove era stato organizzata una cena all'aperto. Molti amici di Madonna e il suo presunto nuovo flirt, il calciatore Akeem Morris, 28, erano presenti. Oltre a festeggiare il suo compleanno, Madonna ha dichiarato che avrebbe sponsorizzato un'iniziativa teatrale per bambini e adolescenti nella regione italiana per un anno intero.

Prima del suo compleanno il 16 agosto, Madonna ha anche festeggiato il compleanno di Rocco, suo figlio con il regista Guy Ritchie, 24 anni. Una foto di Madonna e Rocco davanti a una grande torta di compleanno è presente nella sua "La dolce vita" post. In un post separato, Madonna ha scritto un messaggio commovente per suo figlio, ora un artista emergente: "Buon compleanno Rocco - il viaggio accidentato e imprevedibile attraverso i tuoi numerosi umori e trasformazioni è stato turbolento e pieno di colpi di scena. Tuttavia, la tua insaziabile curiosità e il tuo spirito artistico sono stati l'adesivo che ci ha tenuti uniti. Sono grato all'arte. Sono grato a te. Abbiamo vissuto innumerevoli vite insieme. Grazie per avermi scelto di nuovo. Ti adoro - per sempre e sempre."

Dopo aver condiviso i festeggiamenti per il suo compleanno, Madonna ha pubblicato un video rétro di sé stessa che canta, "♫ Sarò una stella ♫", rimembrando i suoi sogni e le sue ambizioni. La sera del compleanno di Rocco, Madonna ha organizzato una piccola riunione, dove hanno suonato la canzone come tributo alla sua risolutezza e ambizioni.

