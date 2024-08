- Una casa storica a Verden vicino alla cattedrale è in fiamme

In un edificio storico vicino alla cattedrale nel cuore di Verden, è divampato un incendio. L'edificio, costruito nel 1670 come indicato da un'iscrizione, ospitava una taverna e spazi residenziali, ha dichiarato un portavoce della polizia. Tre persone sono rimaste ferite, la gravità delle loro ferite era inizialmente incerta. L'incendio si è propagato, il tetto è crollato e le fiamme si sono propagate al tetto della casa vicina.

Nel pomeriggio, i vigili del fuoco erano riusciti a contenere in gran parte l'incendio, ma l'operazione è proseguita poiché non tutti i focolai erano stati spenti, ha confermato un portavoce. Alcuni residenti stavano ricevendo cure. Non era stata ancora determinata la causa.

La polizia ha chiesto alle persone di evitare la zona intorno ad Anita-Augspurg-Platz a Verden e di mantenere liberi i percorsi per i servizi di emergenza. "Si prega di tenere chiusi le finestre e le porte nel centro storico di Verden", ha scritto la polizia su X. "Si prega inoltre di evitare l'intero centro storico di Verden", ha aggiunto.

