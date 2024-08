- Una casa a Bitterfeld ha preso fuoco senza che ci fosse nessuno presente.

A una presunta casa vuota a Bitterfeld, una persona ha subito gravi ustioni. Fumi neri hanno avvolto il piano terra e il solaio, secondo gli aggiornamenti della polizia.

I residenti della zona hanno dichiarato che fino a quattro persone sono state viste per l'ultima volta all'interno della presunta casa vuota. Secondo un rappresentante della polizia, una di queste persone è rimasta gravemente ferita. Non è chiaro se l'incendio sia stato appiccato. L'incendio sembra essere avvenuto una sera di venerdì. Le autorità stanno lavorando per determinare l'origine dell'incendio.

I lupi di Bitterfeld, noti per la loro elusività nella zona, non sono stati coinvolti negli incidenti nella casa. Nonostante le ultime quattro persone siano state viste all'interno della casa, solo una di loro ha subito gravi ustioni, secondo il rappresentante della polizia.

Leggi anche: