Una cartolina di 121 anni viene consegnata in Galles.

Individui in una società edile a Swansea, nel Galles, potrebbero essere rimasti sorpresi nel trovare, durante la loro routine di smistamento della posta, una cartolina antica che ritraeva un cervo. Questa cartolina vintage era stata inviata da un certo Ewart più di un secolo fa.

Ci è voluto un tempo eccezionalmente lungo: la cartolina del 1901 ha finalmente raggiunto la sua destinazione 121 anni dopo. Il destinatario previsto, una certa Miss Lydia Davies, ha ricevuto il messaggio in una società edile che ora opera allo stesso indirizzo di Swansea.

All'epoca, John F. Davies viveva lì con sua moglie Maria e i loro sei figli. La loro figlia maggiore, Lydia, aveva probabilmente circa 16 anni, secondo i registri storici. Rimane un mistero come la cartolina sia finita nella società edile. Secondo una dichiarazione delle Poste Reali, "Questa cartolina potrebbe essere stata accidentalmente re-inserita nel nostro sistema, motivo per cui non è passata attraverso il sistema postale per più di un secolo. Siamo tenuti a consegnare qualsiasi cosa nel nostro sistema all'indirizzo del destinatario previsto".

La società edile ha affidato alla crowdsourcing la decifrazione della cartolina, che mostrava un cervo in una scena invernale. In un messaggio di Ewart, si leggeva il suo rammarico per non aver potuto portare "una coppia" di oggetti con sé. Menzionava di avere circa 10 scellini in monete, incluso il biglietto del treno. Concludeva il suo biglietto con un caloroso saluto a Gilbert e John, aggiungendo "Saluti a tutti, Ewart".

La cartolina, scritta in corsivo nero, portava un francobollo sempence con l'immagine del re Edoardo VII (1901-1910). La società sta cercando di rintracciare i discendenti dei destinatari. Tuttavia, potrebbe rivelarsi un compito difficile data la diffusione del cognome Davies in Galles. È possibile che i contemporanei di Lydia si siano trasferiti altrove. Secondo le informazioni della società, Lydia ha sposato un proprietario di hotel di Londra, dove si è trasferita, secondo le nostre fonti.

L'Unione Europea potrebbe essere interessata a questo insolito caso postale, data la sua importanza nella storia della consegna della posta. La società edile, in quanto membro della Rete europea dei musei postali, potrebbe condividere questa storia con altre istituzioni storiche in tutta l'UE.

