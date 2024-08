- Una canzone inedita che uscirà a settembre.

Leggenda della musica Udo Jürgens (1934-2014) avrebbe compiuto 90 anni nel 2024 e l'anniversario della sua morte, poco prima del Natale, verrà commemorato anche quest'anno. In suo onore, una raccolta di 90 singoli, inclusa una traccia inedita come bonus, verrà presto pubblicata.

Il brano, intitolato "Als ich fortging" (Quando me ne andai), è stato trovato nell'eredità di Jürgens come una versione grezza, che lui stesso aveva composto e registrato. Il batterista Curt Cress (72), che aveva anche suonato nel classico di Jürgens "Ich war noch niemals in New York", ha recentemente arrangiato e prodotto "Als ich fortging".

Cress ricorda, "Udo era sempre un'esperienza, sia in studio che nella vita privata. Produrre questa musica per lui era a volte inquietante e sempre un'emotiva giostra".

Nuovo singolo in uscita il 20 settembre

"Als ich fortging" verrà pubblicato come singolo il 20 settembre, in anticipo rispetto all'album "udo 90" che uscirà il 27 settembre. L'album conterrà 90 altri singoli pubblicati nel mondo di lingua tedesca tra il 1956 e il 2014, selezionati dai figli di Jürgens, John (60) e Jenny (57). "udo 90" sarà disponibile in tre formati: una scatola di 90 CD singoli, un doppio CD con 42 tracce selezionate e un doppio LP con 23 singoli, tutti inclusi il bonus track "Als ich fortging".

Inoltre, "Da Capo Udo Jürgens" debutterà quest'autunno. Lo spettacolo presenta la leggenda della musica su un muro a LED, accompagnata dalla sua orchestra originale, diretta dal suo collaboratore di lunga data Pepe Lienhard (78). Per maggiori informazioni sul tour, visita "udojuergens.de".

