Una Caitlin Clark da record guida la n. 2 dell'Iowa alla splendida vittoria contro la South Carolina campione in carica alle Final Four

Ci sarebbe voluta una delle più grandi prestazioni NCAA per sconfiggere i Gamecocks, ed è esattamente quello che Caitlin Clark ha prodotto venerdì, guidando la seconda classificata Iowa a una splendida vittoria 77-73 nelle Final Four contro l'imbattuta campionessa in carica all'American Airlines Center di Dallas, in Texas.

In totale, Clark ha segnato 41 punti - un record per le Final Four femminili - davanti a un pubblico di oltre 19.000 persone, facendo seguito alla tripla-doppia da 41 punti realizzata nelle Elite Eight.

L'appena incoronata Giocatrice dell'Anno AP ha aggiunto anche otto assist e sei rimbalzi, nonché gli ultimi 13 punti delle Hawkeyes nel quarto quarto, che le hanno spinte a vincere il loro primo titolo NCAA nella storia del programma.

"Tutto ciò che abbiamo fatto è stato credere l'uno nell'altro", ha detto Clark alla trasmissione ESPN dopo la partita. "Forse non siamo le più alte, sapevamo che ci avrebbero battuto al vetro, ma tutto quello che dovevamo fare era avere cuore e convinzione e siamo venute fuori quando avevamo bisogno di grandi giocate e sono così orgogliosa di questo gruppo".

La guardia della South Carolina Zia Cooke ha realizzato 24 punti e otto rimbalzi, mentre la stella Aliyah Boston ha faticato nella sconfitta, realizzando otto punti con 2 su 9 dal campo.

Nel frattempo, la testa di serie n. 3, LSU, ha messo in atto un'epica rimonta nel quarto quarto per superare la testa di serie n. 1, Virginia Tech, per 79-72 e avanzare alla sua prima partita per il titolo nazionale nella storia del programma, il che significa che domenica sarà incoronato un nuovo campione nazionale NCAA femminile.

Le Tigers erano in svantaggio di nove punti all'inizio del quarto quarto, ma hanno messo a segno una serie di 22-3 punti, hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio (72-62) a tre minuti dalla fine e sono riuscite a conquistare una vittoria memorabile.

La guardia di LSU Alexis Morris ha segnato 27 punti e la stella Angel Reese ha aggiunto 24 punti e 12 rimbalzi, di cui 20 dei 29 punti di LSU nel quarto quarto.

"È come un sogno. Non mi sono ancora resa conto di essere alle Final Four, non riesco a crederci", ha detto Reese dopo la partita. "È pazzesco quanto sia cambiata la mia vita in un anno. Quanto sono cresciuta dentro e fuori dal campo e poi essere con questo programma fantastico, LSU, e poi con i miei fantastici compagni di squadra e i miei fantastici allenatori. Non so nemmeno come sentirmi in questo momento".

L'allenatrice femminile della LSU Kim Mulkey, tre volte campionessa nazionale a Baylor, nel 2005, 2012 e 2019, è diventata la seconda allenatrice a condurre due programmi diversi al campionato nazionale.

"Sono fortunata", ha dichiarato Mulkey dopo aver raggiunto il titolo. "Sono tornato a casa per molte ragioni. Uno è quello di appendere un giorno la bandiera del campionato nel PMAC. Mai e poi mai si pensa di poter fare una cosa del genere in due anni".

"Pensate a tutti i giocatori uomini che hanno giocato a LSU e a tutte le giocatrici che hanno giocato. Quando mi hanno detto che nessuna aveva mai giocato per un campionato nazionale, sono rimasto un po' sorpreso, quindi è un risultato. È un passo nella giusta direzione", ha aggiunto Mulkey.

Iowa e LSU si affronteranno domenica 2 aprile per il campionato nazionale femminile.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com