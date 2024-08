Una caduta di massa allo Stade de France crea una scena di "cone"

"Siamo caduti come birilli in un vicolo cieco": Un parapiglia nell'ultimo tratto di una batteria dei 5000m alle Olimpiadi fa cadere diversi atleti allo Stade de France. Dopo la gara, c'è Dramma, ma alla fine tutti felici.

Caos nell'atletica leggera: Nella prima batteria dei 5000m, un parapiglia nell'ultima retta ha visto quattro atleti cadere allo Stade de France. Nella mischia per un posto nella finale di sabato (ore 20), ci sono stati lievi scontri, con il britannico George Mills che ha perso l'equilibrio - alla fine, lui e altri tre sono finiti sulla pista viola. Dopo la gara, Mills è stato visto discutere animatamente con Hugo Hay, apparentemente incolpando il francese per la caduta. In precedenza, il canadese Mohammed Ahmed era già caduto.

"Siamo caduti come birilli in un vicolo cieco. È stato pazzesco là fuori," ha detto Mills in seguito. "Nell'ultimo giro, ero all'interno, dove volevo essere. Sapevo che si sarebbe aperto uno spazio sulla retta e ero pronto a spingere. All'improvviso, è stato 'Bam!' e sono caduto."

Ma la dramma per Mills e gli altri si è trasformata in una lieta fine, poiché una decisione della giuria ha promosso il 25enne, insieme allo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, all'olandese Mike Foppen e a Dominic Lokinyomo Lobalu della squadra dei rifugiati, alla finale.

Il campione norvegese Jakob Ingebrigtsen ha affrontato un dramma nella seconda batteria, con un atleta che è caduto nell'ultima retta. Imperturbabile un giorno dopo la sua delusione nei 1500m, dove ha finito quarto, Ingebrigtsen ha tranquillamente raggiunto la finale.

