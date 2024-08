Una caccia più crudele a un assassino di demoni

In "Longlegs," a young FBI agent goes after a serial killer, resulting in a cat-and-mouse game reminiscent of "The Silence of the Lambs" and already being hailed as the "scariest film of the decade." Is it deserved?

Ammettere che Nicolas Cage non ha avuto molti film degni di nota negli ultimi anni, con molti dei suoi lavori che sono passati inosservati e principalmente destinati alla visione domestica. Tuttavia, con "Dream Scenario" e ora "Longlegs," è tornato al cinema con un film che merita il prezzo del biglietto.

Se hai visto il trailer senza leggere la trama dell'horror-thriller, potresti essere sorpreso nel scoprire che Cage, l'attore più noto del cast, appare a malapena. Per vedere Cage nel ruolo del serial killer noto come "Longlegs," dovrai affrontare il cinema. Se sei pronto per una sfida, poiché il film viene già elogiato come il "più spaventoso del decennio." Ma di cosa parla?

L'agente FBI dà la caccia a un serial killer

Negli anni '90: l'agente FBI Lee Harker (Maika Monroe) scopre improvvisamente di avere poteri psichici che l'aiutano a localizzare un assassino ricercato. Questo non passa inosservato all'esperto agente Carter (Blair Underwood), che decide di utilizzare i talenti insoliti di Harker per risolvere finalmente un caso di omicidio di 30 anni. Il caso riguarda diverse famiglie in cui il padre uccide prima la moglie, poi i figli e infine se stesso. A ogni scena del crimine viene trovata una lettera con un misterioso codice firmato "Longlegs" e ogni famiglia ha una giovane ragazza che compie 14 anni nel mese della loro morte.

La Harker introversa riesce a decifrare i messaggi di Longlegs e a capire il suo modus operandi grazie ai suoi poteri psichici e a una lettera personale dell'assassino (Nicolas Cage) che l'aiuta a decifrare il codice. Nel frattempo, Carrie Anne (Kiernan Shipka), l'unica superstite delle vittime degli omicidi, ha un messaggio per Harker, che altrimenti ha solo chiamate telefoniche sgradevoli con la sua madre devota. Le indagini riprendono, piene di oscure sorprese e colpi di scena.

Incubo vivente

Nicolas Cage sa qualcosa degli incubi, come dimostrato in "Dream Scenario," e "Longlegs" sembra uno di quelli. In mezzo a tutto questo c'è Lee Harker, socialmente impacciata e fisicamente fragile, che sembra avere il male che le respira sul collo nella sua isolata cabina. L'atmosfera del film è amplificata da dettagli sottili, rendendola ancora più opprimente. Il regista Osgood "Oz" Perkins e il direttore della fotografia Andres Arochi hanno fatto un ottimo lavoro nella classica tradizione horror. L'uso parco ma efficace della luce e del suono in isolati luoghi d'azione aiuta a mantenere la tensione per tutta la durata. La performance di Monroe è altrettanto parca ma efficace, con le sue espressioni facciali che fanno centro.

Nicolas Cage, nel ruolo di Longlegs alias Dale Ferdinand Kobble, potrebbe essere il personaggio titolare e intorno a cui ruota il film, ma interpreta un ruolo di supporto. Tuttavia, lo interpreta in modo così peculiare e bizzarro che è quasi insopportabile - non in senso umoristico. Ciò che è particolarmente inquietante in lui, a parte il suo aspetto, è il suo linguaggio fluctuante, soprattutto nella versione originale in inglese. Se questo si traduce nella versione doppiata, grazie al solito doppiatore di Cage Martin Keßler, rimane da vedere. Il trailer tedesco sembra promettente. Se sei indeciso, potresti voler vedere entrambi i trailer prima e decidere quale vorresti vedere al cinema. Preparati per la violenza esplicita, poiché fa parte integrante del film insieme ai suoi sottotesti e livelli meta. "Longlegs" non è per i deboli di cuore.

"Longlegs" è ora al cinema in Germania.

