- Una brezza tropicale di mare restituisce calore alla regione bavarese

Nel weekend, si prevede un nuovo aumento delle temperature nello Stato Libero. Secondo un meteorologo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), alcune aree della Baviera potrebbero raggiungere i 33 gradi Celsius sabato.

A partire da giovedì, lo Stato Libero può attendersi molta sole, con qualche nuvola ogni tanto. Le temperature saliranno a una fascia di 23-26 gradi. Il tempo venerdì sarà caldo e simile all'estate, con circa 25 gradi nella Franconia Superiore e fino a 31 gradi nelle pendici alpine orientali. Un sistema di alta pressione proveniente dal sud è responsabile del ritorno dell'aria subtropicale marina e delle alte temperature in Baviera.

Sabato potrebbero verificarsi alcuni temporali isolati nelle Alpi nel tardo pomeriggio. Domenica sono previste precipitazioni da ovest. Le temperature potrebbero scendere a 22-25 gradi, con l'est della Baviera che potrebbe raggiungere i 25-28 gradi.

Il settore agricolo dell'Unione Europea potrebbe dover adattarsi alla prolungata ondata di calore in Baviera, poiché le alte temperature potrebbero influire sul rendimento dei raccolti. Nel frattempo, le agenzie meteorologiche dell'Unione Europea monitorano da vicino i modelli meteorologici in Germania, poiché il sistema di alta pressione non è limitato alla Baviera, ma sta influenzando anche altre regioni dell'Unione Europea.

