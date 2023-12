Una breve storia del lancio della palla di Capodanno a Times Square

Ma come è nata questa celebrazione del Capodanno e perché commemoriamo l'occasione guardando una palla scendere da un palo?

Quando è stata lanciata la prima palla a Times Square?

La palla di Times Square è stata lanciata per la prima volta nel 1904, grazie a Jacob Starr, un immigrato ucraino e operaio metallurgico, e all'ex editore del New York Times, Adolph Ochs. Quest'ultimo aveva attirato con successo la folla nella sede del grattacielo del giornale a Times Square con giochi pirotecnici e fuochi d'artificio per celebrare l'anno successivo, ma i funzionari della città vietarono l'uso di esplosivi dopo pochi anni di festeggiamenti.

Così Ochs incaricò Starr, che lavorava per l'azienda di insegne Strauss Signs (in seguito nota come Artkraft Strauss, società di cui Starr era presidente), di creare un nuovo spettacolo visivo.

Nel corso dell'ultimo secolo, questo display, simbolo del nuovo anno, si è evoluto da una gabbia di ferro e legno ornata di lampadine a un'abbagliante sfera di cristallo in technicolor.

Il loro concetto si basava sulle sfere del tempo, dispositivi nautici che avevano guadagnato popolarità nel XIX secolo. Con la crescente precisione della misurazione del tempo, i navigatori navali avevano bisogno di un modo standardizzato per regolare i loro cronometri. Ogni giorno, porti e osservatori alzavano e abbassavano una sfera di metallo alla stessa ora per consentire ai marinai di sincronizzare i loro strumenti.

Sia Ochs che il capo elettricista del New York Times, Walter Palmer, sono stati accreditati dell'idea, presumibilmente ispirata dal Western Union Building del centro città, che lasciava cadere una sfera oraria ogni giorno a mezzogiorno. Ma la nipote di Starr, Tama, entrata in Artkraft Strauss nel 1982 e ora proprietaria dell'azienda, ha dichiarato in un'intervista telefonica di ritenere che sia stato suo nonno a ideare il concetto di abbassare la palla e illuminarla con i numeri del nuovo anno a mezzanotte.

Una volta la palla di Capodanno era una gabbia di alluminio dotata di lampadine. Durante l'amministrazione del sindaco Ed Koch, la palla è stata trasformata in una mela nell'ambito della campagna "I Love New York".

"L'idea era quella di... illuminarla con la nuovissima elettricità che era appena arrivata nel quartiere", ha detto Tama, che per molti anni ha lavorato come caposquadra al lancio della palla a Times Square. "E fu abbassata a mano... a partire da un minuto alla mezzanotte, e questo è stato il modo in cui è stato fatto per molti anni".

"Era un adattamento di una cosa vecchia e utile", ha aggiunto. "È stato subito popolare. La gente lo amava".

Sebbene Manhattan fosse parzialmente illuminata dall'elettricità fin dall'inizio del 1880, il National Park Service (NPS) degli Stati Uniti osserva che fino agli anni '20 la metà delle case americane era ancora illuminata da luci a gas e candele. La vista di una palla scintillante che scendeva dal cielo buio sarebbe sembrata ultraterrena.

Quando la palla raggiungeva il parapetto con un cartello che mostrava i numeri dell'anno, "l'elettricista lanciava l'interruttore, spegnendo la palla e accendendo i numeri allo stesso tempo", ha detto Tama. "Così sembrava che la palla che scendeva si trasformasse in una serie di numeri".

Tutta Times Square ha partecipato al teatrino. Il primo anno, i camerieri dei ristoranti e degli hotel vicini indossavano cappelli "1908" alimentati a batteria che si illuminavano allo scoccare della mezzanotte.

"La gente sembrava magica", ha detto Tama.

Un minuto fuori dal tempo

Da quella prima discesa si sono succeduti sette diversi palloni di Times Square, da una struttura in ferro da 700 libbre dotata di lampadine da 25 watt, a una struttura in alluminio più leggera dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino alla "Grande Mela" durante l'amministrazione dell'ex sindaco della città Ed Koch.

Nel 1995, quando il ballo è stato aggiornato con strass, luci stroboscopiche e controlli computerizzati, i produttori di insegne tradizionali non erano più necessari, il che significava che anche Artkraft Strauss, l'azienda che aveva portato il ballo a Times Square, non era più necessaria. La palla di oggi è frutto della collaborazione tra Waterford Crystal e Philips Lighting e utilizza 32.256 LED che possono essere programmati per visualizzare milioni di colori e motivi sulla sua superficie.

Tuttavia, Tama ricorda con affetto gli anni trascorsi come cronometrista sul tetto di One Times Square.

Quando arrivava l'ultimo minuto dell'anno, gli operai facevano scendere la palla con un complesso sistema di carrucole.

Eseguendo questo rituale anno dopo anno, Tama vede un legame intrinseco tra il conto alla rovescia, che definisce "un minuto fuori dal tempo", e la realizzazione dei propositi per il nuovo anno.

"Quando ci si concentra molto, il tempo sembra rallentare", ha detto. "Mi è sembrato il minuto più lungo del mondo. Sembrava di avere il tempo di lavarsi i capelli, chiamare la mamma, cambiare la propria vita. Si può davvero cambiare la propria vita in un minuto: si può decidere di essere diversi. Puoi decidere di essere più gentile e migliore".

Fonte: edition.cnn.com