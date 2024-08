- Una breve ondata di caldo raggiunge il suo apice lunedì.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Stoccarda si aspetta un'ondata di calore in gran parte del Baden-Württemberg nei prossimi giorni. "Domenica a martedì saranno i tre giorni più caldi", ha detto un meteorologo del DWD riguardo all'ondata di calore in arrivo. Lunedì, il record annuale di 35,4 gradi alla fine di luglio a Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) potrebbe essere addirittura superato. In seguito, si prevedono temperature intorno ai 36 gradi nella Valle del Reno.

In modo simile, si prevedono temperature fino a 34 gradi nella zona di Stoccarda. Solo nella Foresta Nera rimarrà piacevole con temperature intorno ai 25 gradi.

Nel fine settimana, le temperature saliranno

Mentre venerdì è iniziato con temperature moderate di 27 e 30 gradi, le temperature aumenteranno nel fine settimana. Sabato, il termometro salirà fino a 32 gradi a Stoccarda e nella Valle del Reno. Domenica si potrebbero raggiungere temperature di 30 a 33 gradi nelle pianure.

Dopo l'ondata di calore, c'è il rischio di forti temporali. Il tempo all'inizio della settimana potrebbe anche essere molto umido e afoso.

Sono possibili notti tropicali e forti tempeste

"Martedì e mercoledì ci saranno anche notti tropicali, soprattutto nelle grandi aree urbane", ha detto il portavoce del DWD. La probabilità di piogge e temporali aumenterà significativamente. Le masse d'aria potrebbero produrre tempeste molto forti. Tuttavia, sarà possibile prevedere lo sviluppo esatto delle tempeste solo a breve termine.

Il portavoce ha ricordato le linee guida generali per il caldo e le tempeste: le persone dovrebbero evitare di fare lavoro pesante con il caldo, riposare e bere molta acqua. Durante i temporali, le persone dovrebbero stare al chiuso e non cercare riparo sotto gli alberi.

