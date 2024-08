- Una bomba della prima guerra mondiale esplose nel parco industriale e chimico di Zeitz

Nel parco chimico e industriale di Zeitz, è stata detonata una bomba aerea inglese da 250 chilogrammi della Seconda Guerra Mondiale. È stata scoperta venerdì mattina durante i lavori di costruzione ad Alttroglitz, come riferito dal Burgenlandkreis. È stato istituito un perimetro di sicurezza di 700 metri intorno al sito. I dipendenti hanno dovuto lasciare le attività commerciali vicine. Non sono state interessate aree residenziali. Una strada statale è stata chiusa per alcuni minuti.

La bomba scoperta durante i lavori di costruzione ad Alttroglitz era in realtà della Prima Guerra Mondiale, non della Seconda Guerra Mondiale come inizialmente presumeva. La bomba della Prima Guerra Mondiale, che era un residuato della Grande Guerra, aveva simili strutture alla bomba della Seconda Guerra Mondiale che è stata detonata.

