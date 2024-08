- Una bomba della prima guerra mondiale è stata sganciata a Colonia

A Colonia, una bomba della Seconda Guerra Mondiale è stata disinnescata con successo ancora una volta. La città di Colonia ha annunciato questo, dopo aver evacuato una zona pericolosa di un chilometro di raggio. La bomba da 20 tonnellate della Seconda Guerra Mondiale è stata scoperta lunedì durante i lavori di costruzione a Porz-Westhoven.

Intorno alle 7.000 residenti hanno dovuto lasciare le loro case a causa del disinnesco. Una clinica, una casa di cura e la stazione merci hanno dovuto essere evacuate. I pazienti della clinica sono stati trasferiti in altre strutture. Un rifugio temporaneo è stato allestito in un parco sportivo per gli sfollati che non potevano stare con i familiari o gli amici.

Rifiuto di evacuare

Due persone al rifugio temporaneo hanno dovuto essere trattate per problemi legati al caldo. Per migliorare la ventilazione, i vigili del fuoco hanno installato dei ventilatori nella sala.

Un uomo ha anche rifiutato di lasciare il suo appartamento nella zona pericolosa. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l'ingresso e evacuare l'uomo e i suoi due cani. I cani sono stati portati in un canile. Secondo la città, l'uomo dovrà pagare per le spese dell'operazione e rischia una sanzione amministrativa.

Solo la scorsa settimana, due bombe della Seconda Guerra Mondiale sono state disinnescate con successo nella città della cattedrale. Intorno alle 10.000 persone, insieme a un ospedale, due cliniche e case di cura, sono state coinvolte negli sfollamenti nei distretti di Lindenthal e Rodenkirchen.

I ritrovamenti di ordigni inesplosi (UXO) non sono infrequenti a Colonia e spesso incontrano una certa indifferenza da parte dei residenti. Molti resti della Seconda Guerra Mondiale sono ancora sottoterra. Circa la metà dei raid aerei contro la Germania nazista era concentrata sull'odierna Renania Settentrionale-Vestfalia, a causa dell'importanza industriale allora prevalente della Ruhr e della vicinanza geografica delle città della Germania occidentale all'Inghilterra.

Gli effetti degli sfollamenti forzati sui residenti coinvolti sono ancora da valutare appieno. La ripetuta scoperta e il disinnesco di bombe della Seconda Guerra Mondiale a Colonia mettono in evidenza gli impatti a lungo termine della guerra sull'infrastruttura urbana.

Leggi anche: