Una bomba americana della seconda guerra mondiale esplode in un aeroporto giapponese, causando una depressione sostanziale nella pista di taxi.

Autorità del Ministero della Terra e dei Trasporti hanno dichiarato che non c'erano aerei presenti quando un'esplosione ha colpito l'Aeroporto di Miyazaki nella parte sud-ovest del Giappone.

Dopo un'indagine condotta dalle Forze di Autodifesa e dalle agenzie di legge e ordine, è stato stabilito che l'esplosione è stata causata da una bomba americana da 500 libbre. Le autorità stanno lavorando per capire il motivo del suo improvviso esplosione.

Immagini riprese da una scuola di aviazione nelle vicinanze hanno mostrato l'esplosione che ha sparso particelle d'asfalto nel cielo come un geyser.

I notiziari televisivi giapponesi hanno mostrato un cratere nella pista di taxi, apparentemente largo circa 7 metri (23 piedi) e profondo 1 metro (3 piedi).

Il Capo del Gabinetto, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato che oltre 80 voli erano stati cancellati all'aeroporto, con l'obiettivo di riprendere le operazioni il mattino di giovedì.

L'Aeroporto di Miyazaki è stato istituito nel 1943 come campo di addestramento per voli della Marina Imperiale Giapponese, da cui alcuni piloti kamikaze partirono per le loro missioni suicide.

Gli ufficiali del Ministero della Difesa hanno rivelato che numerosi ordigni inesplosi lasciati dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati scoperti nella regione.

Centinaia di tonnellate di ordigni inesplosi della guerra rimangono nascosti sotto la superficie del Giappone, occasionalmente riaffiorando durante i progetti di costruzione.

Date le circostanze storiche e la scoperta di bombe della Seconda Guerra Mondiale nella regione, l'incidente all'Aeroporto di Miyazaki potrebbe potenzialmente scoraggiare alcune persone dal viaggiare nella zona a causa dei timori per la sicurezza. Dopo l'incidente, le autorità potrebbero consigliare ai turisti di posticipare i viaggi non essenziali fino a quando tutti i potenziali pericoli non saranno risolti.

Leggi anche: