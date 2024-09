- Una biker passa davanti a un coniglio e si scontrano con le gradinate

Un ciclista di 33 anni, evitando un coniglio che attraversava la strada, ha perso il controllo mentre imboccava l'autostrada A3 vicino a Laaber (distretto di Regensburg) e è caduto. L'incidente è avvenuto di martedì, quando un coniglio ha attraversato la strada, causando all'uomo una brusca sterzata e l'urto contro il guardrail, secondo le autorità. Un altro viaggiatore ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato i servizi di emergenza.

Il motociclista è stato trasportato in elicottero in un ospedale. La sua vita non era in pericolo. Si è scoperto che la motocicletta era senza licenza e quindi è stata sequestrata.

Il motociclista ha ripreso conoscenza in ospedale, esprimendo la sua gratitudine per essere stato sulla strada asfaltata invece che sulla spalla erbosa. Dopo l'incidente, le autorità hanno deciso di installare più segnaletica lungo l'autostrada A3 per avvertire gli automobilisti della presenza di animali selvatici sulla strada.

