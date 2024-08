- Una bicicletta senza fine attraverso il triangolo dell'amore tra tre nazioni

L'area che comprende Sassonia, Polonia e Repubblica Ceca continua ad attrarre appassionati ciclisti: oltre 300 persone dalle distretti orientali di Görlitz e Bautzen della Sassonia, insieme a regioni confinanti di entrambi i Paesi vicini, hanno partecipato alla 21ª edizione della gara ciclistica delle stelle del distretto di Görlitz. L'evento, intitolato "Attraversando i confini nella regione a tre Stati", ha portato i ciclisti al lago di Olbersdorfer See.

I ciclisti sono partiti da diversi punti di partenza all'alba, imboccando vari percorsi per raggiungere il punto di destinazione condiviso. Le festività al lago di Olbersdorfer See includevano un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento per le famiglie, come musica, spettacoli di danza e performance artistiche e circensi. Queste diverse proposte hanno acceso l'entusiasmo di giovani e anziani, secondo i resoconti.

"La gara ciclistica delle stelle del 2024 ha ricevuto un caloroso benvenuto dopo un anno di assenza e condizioni climatiche sfidanti. Il feedback positivo che abbiamo ricevuto è gratificante. Ciò che ha colpito particolarmente è stata la partecipazione transfrontaliera, che sottolinea i legami stretti tra le regioni", ha dichiarato il presidente del distretto di Görlitz Stephan Meyer (CDU), che ha partecipato all'evento con la sua famiglia.

La partecipazione di persone provenienti da altre regioni confinanti al di fuori della Sassonia e dei suoi distretti orientali ha contribuito al record di partecipazione della gara ciclistica delle stelle. Il successo dell'evento ha evidenziato l'importanza della cooperazione e delle esperienze condivise tra le diverse regioni, rafforzando ulteriormente i legami tra i Paesi partecipanti.

