- Una bicicletta costosa porta la polizia in farmacia

Una bicicletta cargo elettrica di valore abbandonata in un appartamento in costruzione ha portato la polizia di Düsseldorf a un vero e proprio negozio di droga. Quando gli agenti, alla ricerca del proprietario della bicicletta, hanno bussato alla porta dell'appartamento abitata di fronte al cantiere ed una donna ha aperto, hanno visto un uomo che impacchettava droga, come ha riferito un portavoce della polizia.

Oltre alla droga, c'erano anche una machete, pistole ad aria compressa e nocche di ottone. Il 47enne, noto alle forze dell'ordine con una fedina penale di decine di precedenti, è stato arrestato. Sono state sequestrate 440 grammi di anfetamina, 560 dosi di LSD, 2300 euro in contanti, esplosivi, munizioni e le armi.

La polizia ha trovato biciclette di alta gamma e monopattini elettrici in tutto l'appartamento, persino in bagno. Potrebbero essere stati beni rubati scambiati con droga. Il 47enne è stato portato in custodia.

