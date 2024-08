Una barca della Marina brucia nei pressi di Rostock-Warnemünde

Prima dell'inizio della tradizionale Hanse Sail a Rostock, un chiatta ha suscitato scalpore: una barca da traffico navale ha preso fuoco alla vista della costa. La causa è ancora ignota. Due persone a bordo sono state salvate. È stato presentato un rapporto.

Durante l'incendio di una chiatta navale al largo di Warnemünde, i due membri dell'equipaggio sono rimasti leggermente feriti. La causa dell'incendio nel pomeriggio è ancora sconosciuta, secondo un portavoce navale. La barca di circa dieci metri di lunghezza e tre di larghezza è tornata al punto di supporto a Warnemünde già dalla sera presto e ora sarà investigata.

La polizia fluviale di Rostock è stata informata intorno alle 16 circa della barca in fiamme completamente incendiata a circa 1,5 miglia marine dalla costa, come ha riferito una portavoce. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. È stato presentato un rapporto per lesioni colpose. Secondo l'"Ostsee-Zeitung", il fumo spesso e i lavori di spegnimento erano visibili dalla spiaggia di Warnemünde.

Secondo il portavoce navale, la chiatta appartiene al punto di supporto a Warnemünde e avrebbe dovuto supportare la Hanse Sail, che inizia a Rostock domani. Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori sono attesi al festival marittimo.

La Marina tedesca è tradizionalmente presente al festival marittimo. Tra gli altri, la nave scuola "Gorch Fock" si trova a Warnemünde e può essere visitata.

La chiatta bruciata era destinata a fornire supporto durante la Hanse Sail e il suo programma di navigazione potrebbe essere influenzato. despite the incident, the Hanse Sail is expected to begin as scheduled with the German Navy's participation.

