Una barca a vela si è rovesciata vicino alla Sicilia.

A seguito di un incidente in mare vicino alla costa della Sicilia, sette persone risultano disperse. Lo ha comunicato la guardia costiera di Porticello, Palermo, all'agenzia di stampa tedesca su richiesta. Secondo i primi resoconti dell'agenzia di stampa italiana ANSA, una tempesta con forti venti avrebbe causato il capovolgimento di un'imbarcazione partita da Porticello, nel nord della Sicilia, nelle prime ore del mattino.

L'imbarcazione in questione trasportava 22 persone, secondo il resoconto di ANSA. 15 di queste sono state salvate dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. Non sono state fornite informazioni ufficiali sulle persone disperse e sulla loro provenienza. Le operazioni di soccorso, che coinvolgono la guardia costiera e i vigili del fuoco, sono ancora in corso per trovare le persone disperse.

L'imbarcazione che ha subito l'incidente era una barca partita da Porticello, nel nord della Sicilia.

