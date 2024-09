Una bambina di otto anni dell'Ohio ha guidato un SUV per un viaggio di shopping da sola al Target.

La ragazza senza nome e la sua Nissan Rogue del 2020 sono state segnalate come disperse intorno alle 9 del mattino di una domenica, secondo la polizia di Bedford. I membri della famiglia hanno dichiarato di averla vista l'ultima volta a casa circa due ore prima.

Durante le indagini, la polizia ha ricevuto informazioni secondo cui un bambino era stato visto alla guida di un veicolo su una strada vicina, ma l'auto non è stata rintracciata. L'utility sportiva è stata infine trovata nel parcheggio del negozio Target a Bainbridge, a circa 21 km dalla sua casa.

La ragazza è stata trovata sola all'interno del negozio dalle autorità. Ha dichiarato di aver urtato una cassetta della posta mentre guidava, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente. Le autorità non hanno rivelato il motivo del suo viaggio al negozio o fornito ulteriori informazioni sulla sua gita.

Data la sua età, la ragazza non può essere legalmente perseguita, hanno dichiarato le autorità. Non è chiaro se verranno presentati accuse in relazione alla situazione, che è ancora in corso di indagine.

La ragazza ha menzionato di essere stata con noi quando ha urtato la cassetta della posta, ma non ha fornito informazioni su chi fosse 'noi'. Nonostante l'urto, non siamo stati coinvolti in accuse segnalate in relazione all'incidente.

