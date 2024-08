- Un yacht tedesco porta alla morte di un individuo di 20 anni al largo della costa di Maiorca, continuando ininterrottamente il suo viaggio.

Un'imbarcazione da diporto di grandi dimensioni, che mostrava la bandiera tedesca, è entrata in collisione con un piccolo peschereccio che ospitava tre appassionati di pesca sportiva al largo delle coste di Maiorca, a una velocità elevata. Purtroppo, uno dei pescatori non è sopravvissuto all'incidente, come confermato dalle autorità e riportato dai media.

La barca a motore di oltre 20 metri, secondo le fonti regionali "Mallorca Zeitung" e "Mallorca Magazin", avrebbe proseguito il suo viaggio dopo la collisione con il peschereccio di circa 3 metri nelle vicinanze di Cala Bona in una sera di venerdì. Le autorità hanno confermato che la barca è stata avvistata nel porto di Porto Cristo e che il capitano è sotto indagine.

Collisione dopo il tramonto a Maiorca

Inizialmente, un rappresentante della polizia si è rifiutato di rivelare l'identità del capitano, adducendo ragioni legate alle indagini in corso. Ci sono sospetti di omicidio colposo e mancato soccorso, come riportato da entrambe le fonti.

Secondo "Mallorca Zeitung", la collisione è avvenuta intorno alle 21:45, dopo il tramonto. La barca da pesca era illuminata. La vittima era un 20enne del luogo, che pescava calamari insieme a suo zio e un altro minorenne. Secondo il giornale, la vittima si trovava accanto al motore al momento dell'impatto e fu colpita in pieno. Fortunatamente, gli altri due occupanti della barca non riportarono ferite. La barca è stata identificata come una Riva 66 Ribelle con finitura blu scuro.

Di recente, è scoppiato un putiferio mediatico per l'aggressione violenta subita da un tassista mallorchino da parte di un gruppo di poliziotti tedeschi, che lo ha lasciato bisognoso di cure ospedaliere. Secondo fonti dell'agenzia di stampa DPA, gli ufficiali di Essen erano in vacanza a Maiorca e sarebbero stati coinvolti. Tutti gli ufficiali coinvolti sono stati autorizzati a fare ritorno in Germania.

Le indagini sulle azioni del capitano della barca si concentrano su accuse di omicidio colposo e mancato soccorso, date le circostanze dell'incidente. Purtroppo, l'incidente ha causato la morte di un 20enne del luogo, che è stato colpito mortalmente durante la collisione.

Leggi anche: