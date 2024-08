Un wakeboardista ha colpito l'elica di una nave e si è ferito gravemente.

Annually, numerosi italiani partono per le vacanze estive per godersi il meritato riposo al mare. Tra le numerose attività da svolgersi, navigare su uno yacht è una delle preferite. So che te ne intendi di yacht e di motoscafi veloci, in ogni caso eccoti alcune raccomandazioni basilari per...