- Un volto nuovo nel mondo dei dieci combattenti: una partecipazione costantemente identificata dopo le Olimpiadi

L'atleta che rappresenta il VfB Stuttgart, che risiede tipicamente in America, partecipa a una gara di triathlon composta da 100 metri di sprint, lancio del disco e 1500 metri di corsa allo Stadio Olimpico. Condivide l'arena della competizione con Niklas Kaul, detentore precedente del titolo mondiale e europeo.

Luckenkemper: Ancora in stato di shock per il bronzo olimpico

Domenica (12:55 PM/sportschau.de; 3:30 PM su ARD) ospita cinque medaglie olimpiche e un totale di 13 atleti vincitori da Parigi. Tra questi c'è Gina Luckenkemper, che ha sorprendentemente vinto il bronzo nella staffetta 4x100m ai Campionati Europei del 2022. Tre settimane dopo, la 27enne non ha ancora fully compreso e accettato il suo traguardo, ammettendo: "Non sono ancora del tutto consapevole di esso. Sono passate tre settimane, ma non è ancora fully entrato".

Altri atleti tedeschi di spicco presenti all'evento sono Yemisi Ogunleye, campionessa olimpica del getto del peso di Mannheim, nonché il lanciatore del giavellotto Julian Weber e la ostacolista Gesa Felicitas Krause. Rappresentando la fama internazionale c'è Grant Holloway, campione olimpico degli ostacoli degli Stati Uniti.

35.000 biglietti per lo Stadio Olimpico già venduti

La medaglia d'argento nel salto in lungo Malaika Mihambo, che ha lottato con le conseguenze del COVID-19 durante la sua gara a Parigi, ha annunciato la fine anticipata della sua stagione e non parteciperà. Tuttavia, sarà presente nella zona dei fan. Gli organizzatori prevedono un'affluenza di 40.000 spettatori, con 35.000 biglietti già distribuiti per il più grande raduno tedesco di atletica.

Le Olimpiadi come palcoscenico globale, Gina Luckenkemper, medaglia di bronzo nella staffetta 4x100m ai Campionati Europei del 2022, esprime il suo stato di shock continuo, sperando di fully accettare il suo traguardo alle prossime Olimpiadi.

Mentre il conto alla rovescia per le Olimpiadi inizia, i fan sono ansiosi di vedere la partecipazione di atleti di livello mondiale, tra cui Grant Holloway, il campione olimpico degli ostacoli degli Stati Uniti, nel prestigioso stadio olimpico.

Leggi anche: