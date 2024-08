- Un vincitore del premio Nobel governa il Bangladesh

In Bangladesh, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è stato giurato come capo del governo di transizione. Lo ha mostrato il footage televisivo locale. L'84enne inventore dei microcrediti è atteso per rimanere al potere fino alle prossime elezioni, la cui tempistica era inizialmente incerta. È il candidato preferito dei partecipanti alle massicce proteste contro il governo.

Al suo ritorno in patria, Yunus ha dichiarato il ripristino dell'ordine pubblico come compito più importante. "Non possiamo fare un passo avanti se non viene ripristinata la situazione dell'ordine pubblico," ha detto all'aeroporto di Dhaka. L'84enne era previsto per essere giurato come capo del governo interinale nominato dall'esercito nel tardo pomeriggio (ora locale, 4:00 PM CEST).

"Questo è un giorno glorioso per noi," ha detto Yunus. Il Bangladesh ha vissuto un "nuovo giorno di vittoria" e ha ottenuto una "seconda indipendenza". Il premio Nobel ha anche invitato la gente ad avere fiducia in lui e a smettere di usare violenza contro "chiunque, ovunque nel paese".

Gli studenti volevano il premio Nobel come capo del governo di transizione

Yunus, che era all'estero, è stato nominato martedì come capo di un governo di transizione dopo settimane di massicce proteste con almeno 455 morti e la fuga del primo ministro Sheikh Hasina. Il primo ministro di lungo corso ha rassegnato le dimissioni lunedì dopo le massicce proteste e gli scontri mortali tra manifestanti e forze dell'ordine, fuggendo inizialmente in India con un elicottero militare.

Secondo i media locali, più di 400 persone sono morte nelle proteste dal luglio. Le proteste degli studenti hanno inizialmente mirato a un sistema di quote per l'assegnazione dei posti di lavoro nel settore pubblico, ma poi sono degenerate in richieste di dimissioni del primo ministro. Sono morte almeno 122 persone negli scontri violenti con le forze dell'ordine lo scorso lunedì.

Dopo la fuga di Hasina, la decisione di nominare Yunus è stata presa in una riunione del presidente Mohammed Shahabuddin con i rappresentanti del movimento di protesta e l'esercito. Le forze armate erano state apparentemente alla guida di fatto del paese.

L'economista Yunus, un critico acerrimo della ex primo ministro Hasina, viene visto come una speranza per guidare il paese di oltre 170 milioni di persone fuori dalla crisi. L'economista ha aiutato milioni di persone nel Sud asiatico a uscire dalla povertà negli anni '80 attraverso la concessione di microcrediti. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace per questo nel 2006.

Il Bangladesh spera in un miglioramento

Il capo dell'esercito Waker-Uz-Zaman ha detto in un discorso televisivo di essere fiducioso che Yunus potesse guidarli attraverso un "bello processo democratico". Moynul Islam Pintu, che ha partecipato a un raduno del partito dell'opposizione BNP, ha detto di sperare che ora sarebbe stato formato un governo nazionale con il consenso di tutti. "Spero che il paese sia governato in modo amichevole e che la polizia sia riformata in modo che non possa vessare la gente," ha detto.

Il governo di transizione ha l'opportunità di rimettere il Bangladesh sulla strada di una vera democrazia, dice l'analista indipendente Thomas Kean del Crisis Group. Si aspetta che Yunus voglia attuare riforme politiche ed economiche, anche se potrebbe essere difficile se il Bangladesh Nationalist Party, il secondo partito più grande dopo l'Awami League di Hasina, spinge per elezioni rapide.

La 76enne Hasina ha governato il Bangladesh per 15 anni. Il suo governo è stato accusato di abusi dei diritti umani, tra cui il carcere e l'omicidio di figure dell'opposizione. Sono state presentate più di cento cause contro Yunus durante il suo mandato, ma solo una è sfociata in una condanna, che è stata apparentemente annullata poco prima del ritorno di Yunus in Bangladesh.

La minoranza Hindu fugge verso l'India

Dopo le dimissioni di Hasina, ci sono state segnalazioni di isolati incidenti di violenza. La maggior parte delle vittime erano sostenitori dell'Awami League di Hasina e diversi commissariati di polizia sono stati dati alle fiamme. Nel frattempo, gli studenti hanno assunto alcuni compiti di polizia, dirigendo il traffico in diversi incroci della capitale e pulendo i muri dai graffiti contro il governo precedente.

Secondo le guardie di frontiera indiane, molti Hindu, visti come sostenitori dell'ex primo ministro, hanno tentato di fuggire in India dopo la partenza di Hasina. Centinaia si sono radunati in diversi punti lungo il confine. Durante le proteste, diversi negozi e case della minoranza Hindu in Bangladesh sono stati attaccati.

Al suo arrivo a Dhaka, Yunus ha cercato di calmare le tensioni: "Ogni persona è nostro fratello e deve essere protetta". Si è riferito al Bangladesh come "una grande famiglia".

In luce del desiderio degli studenti, la nomina del premio Nobel Muhammad Yunus come capo del governo di transizione è stata finalizzata. La violenza contro chiunque nel paese dovrebbe cessare, come richiesto da Yunus, che mira a guidare il Bangladesh fuori dalla crisi.

