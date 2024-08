- Un vigile del fuoco che sta per perquisire il corpo, incontra una bambola sessuale con un guinzaglio.

Un corpo scoperto in un fiume vicino a Hannover ha scatenato un intervento dei servizi di emergenza di grandi proporzioni - ma si è rivelato essere solo una bambola sessuale senza vita. All'inizio, sembrava che ci fosse un corpo senza vita che galleggiava nel fiume Leine a Havelse, vicino a Garbsen, secondo un portavoce della polizia.

Di conseguenza, i servizi di emergenza hanno intrapreso un'ampia operazione di recupero. Alla fine, si è scoperto che si trattava solo di una bambola impigliata nella vegetazione della riva del fiume.

La bambola, nonostante sembrasse umana a causa delle sue dimensioni e posizione, era in realtà fatta di un materiale diverso, con un contenuto di grasso maggiore rispetto a un corpo umano. La scoperta che l'oggetto non era una persona viva, ma un oggetto inanimato, è stata un sollievo per i servizi di emergenza.

