Un video sembra mostrare almeno due bambini spogliati e trattenuti dall'IDF nello stadio di Gaza tra uomini palestinesi

Gli spezzoni del video mostrano quelli che sembrano essere due ragazzi in un fotogramma, spogliati fino alla biancheria intima, che camminano e tengono entrambe le mani in alto mentre l'IDF li dirige nello stadio.

In un altro filmato, due figure che sembrano essere gli stessi ragazzi spogliati sono visti con le mani sopra la testa, mentre sono allineati in fila indiana con altri maschi che sembrano essere adolescenti e adulti.

La CNN non è in grado di verificare quando il video sia stato girato. Una geolocalizzazione della CNN mostra che il video è stato girato nello stadio Yarmouk di Gaza City, dove l'ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di detenzioni.

La CNN ha contattato l'IDF nella tarda serata di martedì per un commento sul video e sui bambini detenuti, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Nelle ultime settimane,centinaia di uomini e ragazzi palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane. In passato, l'IDF ha dichiarato di aver spogliato i detenuti per assicurarsi che non trasportassero esplosivi.

Nel video si vedono uomini spogliati fino alla biancheria intima. In alcuni spezzoni, i detenuti sono seduti a terra con le mani legate alla schiena, alcuni bendati, e in piedi in fila indiana mentre i soldati li guardano e li ispezionano.

Alcuni spezzoni del video mostrano anche donne e altri bambini detenuti. In un'inquadratura, si vedono tre donne completamente vestite, bendate e con le mani legate dietro la schiena, sedute sull'erba di fronte a una porta da calcio dello stadio. Si vede una bandiera israeliana appesa alla porta da calcio.

Uomini palestinesi spogliati e bendati - anche loro con le mani legate dietro la schiena - sono visti seduti accanto alle donne.

Nel video si vedono anche veicoli militari e bulldozer in tutto lo stadio.

Il video originale è stato caricato il 24 dicembre su YouTube da Yosee Gamzoo Letova, un fotografo e artista, secondo il suo profilo Facebook.

L'organizzazione no-profit Euro-Mediterranean Human Rights Monitor afferma di aver ricevuto informazioni sul fatto che l'esercito israeliano sta detenendo centinaia di palestinesi del quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, tra cui decine di donne che sono state portate allo stadio Yarmouk.

"I maschi palestinesi, tra cui bambini di 10 anni e anziani di oltre 70 anni, sono stati costretti a togliersi tutti i vestiti tranne la biancheria intima e a mettersi in fila in modo umiliante davanti alle donne detenute nello stesso stadio", ha dichiarato l'organizzazione per i diritti umani in un comunicato. L'organizzazione chiede alla comunità internazionale di indagare sulle immagini della detenzione.

Dall'inizio della guerra con Israele, il 7 ottobre, sono morte almeno 20.915 persone a Gaza, secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas. Altre 55.000 persone sono rimaste ferite, secondo il ministero. La CNN non è in grado di verificare in modo indipendente i numeri diffusi dal ministero a Gaza, poiché l'accesso all'enclave è limitato e i numeri affidabili sono difficili da confermare in mezzo ai combattimenti.

Hamas non riprenderà i negoziati con Israele "senza una cessazione completa dell'aggressione", secondo Izzat Al-Rishq, membro dell'ufficio politico del gruppo militante.

"La leadership di Hamas cerca una cessazione permanente dell'aggressione e dei massacri contro il nostro popolo. Il nostro popolo vuole che questa aggressione cessi completamente e non vuole aspettare una tregua temporanea o parziale per un breve periodo, dopo il quale l'aggressione e il terrorismo potrebbero continuare fatalmente", si legge nella dichiarazione di Al-Rishq.

Israele, nel frattempo, ha giurato di continuare il suo assedio - che ha incluso intensi bombardamenti aerei e una prolungata invasione di terra - fino a quando Hamas non sarà sradicato. Herzi Halevi, capo di stato maggiore dell'IDF, ha dichiarato martedì che la campagna continuerà per "molti altri mesi".

"Si sta svolgendo in un'area complessa. Pertanto, la guerra continuerà per molti altri mesi e opereremo in vari modi, in modo da preservare i risultati ottenuti nel tempo", ha dichiarato Halevi durante un briefing con la stampa.

Questa è una notizia dell'ultima ora e sarà aggiornata.

Fonte: edition.cnn.com