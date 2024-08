Un video recentemente scoperto mostra il primo video conosciuto dell'assassino di Trump in una manifestazione.

Alle 16:26, una registrazione di Joe Tomko, un venditore di souvenir, cattura Crooks e altri partecipanti al raduno che passeggiano tra i banchi commerciali che offrono merchandise di Trump, situati dall'altra parte del campo rispetto alla struttura di ricerca del vetro americano. In seguito, Crooks avrebbe sparato otto colpi dal tetto di uno di questi edifici, causando la morte di un spettatore e ferendo altri due.

La registrazione di Tomko sembra essere la prima prova scoperta della presenza di Crooks durante l'evento. Sono state rese note poche immagini visive di Crooks nei pressi dell'evento e quelle esistenti sono sfocate e riprese da lontano.

Il video recentemente emerso fornisce una chiara immagine di Crooks, vestito con una maglietta grigia e shorts. Il suo comportamento non mostra alcun segno di sospetto e sembra non armato, mentre cammina verso la struttura AGR. Tomko ha filmato il video meno di un'ora prima che le forze dell'ordine catturassero per la prima volta un'immagine di Crooks, stimata essere a circa 600 iarde a nord-ovest della posizione di Tomko, in base ai dati di localizzazione di CNN e all'esame dei metadati.

Un ufficiale SWAT presente in un edificio AGR adiacente all'edificio da cui Crooks avrebbe poi sparato, notò Crooks alle 17:14, mentre si riposava sotto la finestra che l'ufficiale utilizzava per montare il fucile. In un'intervista con CNN, il cecchino della contea di Beaver, Greg Nicol, ha espresso preoccupazione per il comportamento insolito di Crooks, che lo ha spinto a scattare una foto.

Circa quindici minuti dopo, Nicol ha notato Crooks mentre puntava un misuratore di distanza verso il palco dove Trump era previsto di parlare, scatenando una frenetica ricerca di 39 minuti per Crooks. Questo incidente ha esposto un significativo breakdown nella comunicazione tra le agenzie delle forze dell'ordine, portando a ciò che è generalmente considerato un grave fallimento del Servizio Segreto.

Tomko, che ha trascorso il suo tempo vendendo cappelli patriottici all'evento, ha scoperto Crooks nel suo video una settimana dopo e ha espresso shock. "Non potevo crederci", ha detto Tomko. "Sapevo subito che il video doveva essere condiviso con l'FBI per primo". Due giorni dopo, Tomko ha inviato il video all'FBI e successivamente è stato interrogato dagli agenti federali, ha dichiarato.

Successivamente, Tomko ha rilasciato il video - che presenta l'immagine più distinta di Crooks al raduno - sui social media.

L'FBI ha scelto di non commentare il video di Tomko.

La discussione sulle azioni di Crooks al raduno ha scatenato dibattiti politici, con i critici che mettono in discussione le misure di sicurezza in atto. Il video di Tomko, che mostra Crooks che si comporta in modo sospetto prima dell'incidente, è diventato un oggetto di intenso interesse nella politica.

Leggi anche: