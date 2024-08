Un vice della Georgia e' morto durante un intervento in una disputa domestica, il primo decesso in servizio per lo sceriffo.

In una residenza oltre i limiti della città di Hiram, una casa è diventata il luogo di un tragico incidente. Il vicesceriffo Brandon Cunningham, di 30 anni, in servizio presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Paulding, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Le autorità hanno segnalato un sospetto maschio come potenziale responsabile, ritrovato morto con un'apparente ferita da arma da fuoco autoinflitta. Contestualmente, è stata trovata una vittima femminile, gravemente ferita da colpi di arma da fuoco.

Durante la conferenza stampa, lo sceriffo Gary Gulledge ha espresso le sue emozioni dicendo: "Stasera abbiamo perso un eroe". Ha chiesto preghiere per la famiglia in lutto e per i loro colleghi delle forze dell'ordine. L'intero dipartimento era visibilmente sconvolto per la perdita.

L'incidente di disturbo domestico ha portato il vicesceriffo Cunningham e il suo partner sulla proprietà intorno alle 18:15. All'interno della casa, sono esplosi colpi di arma da fuoco, con Cunningham che ha subito ferite fatali, come confermato dal maggiore Ashley Henson durante la conferenza stampa.

Al loro arrivo, gli altri vice sono stati accolti da ulteriori colpi di arma da fuoco, ma non sono stati segnalati altri ufficiali feriti, ha rivelato Henson.

"Purtroppo, sembra che i nostri vice siano stati attaccati", ha dichiarato Henson, senza specificare se i vice hanno risposto al fuoco.

Il nome del sospetto maschio non è stato reso noto fino a nuovo avviso, a seguito della sua morte per ciò che sembra una ferita da arma da fuoco autoinflitta, ha detto Henson.

"Non sappiamo in che momento si è inflitto la ferita, ma sappiamo che i nostri vice erano nel bel mezzo di una pioggia di colpi di arma da fuoco", ha spiegato Henson.

La donna, creduta essere legata alla disputa domestica, è tornata sulla proprietà dopo l'arrivo dei vice. Ha subito ferite da arma da fuoco e è stata ricoverata in ospedale, secondo Henson. Ha descritto il suo stato come stabile. Il Georgia Bureau of Investigation si occuperà del caso, ha annunciato Henson.

Il vicesceriffo Cunningham, recentemente entrato in servizio presso l'ufficio dello sceriffo dal 2020, lascia dietro di sé due figli, ha rivelato Henson. L'ufficio dello sceriffo non aveva mai subito la perdita di un vice in servizio prima d'ora, ha detto Henson, esprimendo la sua profonda tristezza.

I dettagli della disputa domestica che ha scatenato l'incidente non sono stati immediatamente resi noti dalle autorità.

