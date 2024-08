- Un viaggio romantico verso una destinazione unica

Secondo "Page Six", Brad Pitt ha trascorso del tempo rilassante nella sua tenuta con Ines de Ramon. Nonostante il suo frenetico programma, l'attore famoso ha deciso di prendersi una lunga e ininterrotta pausa con la designer di gioielli, secondo il sito di gossip del "New York Post".

In precedenza, Pitt era stato avvistato in Italia con il suo amico George Clooney (63) e la moglie Amal (46), dove la coppia possiede una casa sul lago. Non sembra che Ines de Ramon fosse con lui durante questo viaggio. Inoltre, Pitt è stato avvistato anche in Islanda per girare scene per il suo prossimo film "F1". Brad Pitt e Ines de Ramon sono stati visti insieme in pubblico molto di rado dal momento in cui la loro relazione è stata resa pubblica a novembre 2022.

La Drama in Corso del Divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono conosciuti mentre giravano "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005 e la loro relazione è sbocciata. Dopo essersi fidanzati nel 2012, la coppia ha suggellato il loro amore in Francia - nella loro Château Miraval - nel 2014. Jolie ha presentato istanza di divorzio nel settembre 2016, dando il via a una aspra battaglia per la custodia tra i due celebrity. Nel 2019, un giudice ha dichiarato Pitt e Jolie legalmente separati, ma le tensioni sembrano ancora persistenti nelle loro procedure di divorzio in corso. Hanno sei figli insieme: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e i gemelli Vivienne e Knox (16).

Dopo la rivelazione pubblica della sua relazione con Ines de Ramon a novembre 2022, le apparizioni pubbliche di Brad Pitt con lei sono state limitate. Le donne, comprese la sua ex moglie Angelina Jolie, seguono da vicino la sua vita sentimentale e gli aggiornamenti personali.

