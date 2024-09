Un viaggio inaspettato di un lampadario verso il sistema fognario di Colonia.

Molti visualizzano i lampadari con immagini di sale da ballo sfarzose e castelli sontuosi. Tuttavia, nel cuore di Colonia, è necessario avventurarsi profondamente nelle fogne per imbattercisi in uno spettacolo di questo genere. Discendere nelle fogne in un punto specifico trasforma questo paesaggio sotterraneo quotidiano in un regno fantastico: emerge una volta, simile a una cappella gotica. Uno stemma adorna il muro, e appeso al soffitto c'è un lampadario. Questo lampadario ha un fascino unico, in attesa di un ospite distintivo - l'Imperatore Guglielmo II.

La struttura sotterranea mozzafiato attira innumerevoli turisti curiosi. È già stata prenotata per quest'anno. Un'iscrizione incisa sul muro di quell'epoca testimonia il suo completamento nel 1890. Le ragioni dietro la sua elaborata costruzione rimangono avvolte nel mistero.

Gli ingegneri dietro il sistema fognario di Colonia devono aver provato un grande orgoglio per il loro lavoro progressista, mostrando l'apice della tecnologia contemporanea. Nella loro esuberanza, potrebbero aver concepito l'idea di invitare l'Imperatore stesso, permettendogli di ammirare questa incarnazione di "Fatto in Germania". Potrebbero aver previsto che l'Imperatore politicamente limitato, che nutriva un'immensa passione per la tecnologia e la scienza, sarebbe stato rapito.

Il Monarcha dell'Impero Tedesco fu attirato per esplorare la Colonia sotterranea. Due lampadari furono installati per questo scopo, ancora adornati con candele, secondo Stefan Schmitz del dipartimento delle fogne di Colonia. Questi lampadari sono segnati su un'antica pianta. C'è anche un'altra versione della storia, che suggerisce che l'Imperatore Guglielmo II abbia donato i lampadari alla città.

Atmosfera da castello sotto la terra

Schmitz trova questa versione successiva meno plausibile, poiché questi lampadari avrebbero dovuto essere aggiunti al progetto dopo la costruzione. Lui ipotizza che questi lampadari siano stati installati specificamente per l'ingresso trionfale del loro illustre visitatore, assicurando che egli percepisca l'ambientazione adatta al suo status.

L'uomo con l'elmo appuntito, tuttavia, scelse di evitare l'inferno. "È un fatto che l'Imperatore Guglielmo non ha mai visitato questo posto", afferma Stefan Schmitz. Durante il suo tour della città del 5 maggio 1891, ammirò la cattedrale appena costruita illuminata da luci Bengal, cenò con sua moglie Auguste Viktoria nella sala da ballo Gürzenich e fu acclamato dai suoi sudditi della Renania. Tuttavia, i canali sotterranei di Colonia rimasero territorio inesplorato per il dignitario adornato con il suo elmo sporgente e il suo distintivo baffo, che si attenne scrupolosamente alla sua immagine pubblica.

Stefan Schmitz riconosce questo: "In tutta onestà, se fossi l'Imperatore Guglielmo, non avrei esplorato un simile fogna nemmeno io. Non posso biasimarlo per questo". Nonostante i progressi tecnologici della Germania, i resti dei cittadini di Colonia continuano a scorrere direttamente sotto il lampadario con il passare del tempo, a malapena uno spettacolo ispiratore.

Guglielmo si considerava unto da Dio. Tuttavia, era costretto a rivendicare un altro trono ogni giorno - un trono che può ancora essere intravisto nella sua successiva residenza in esilio olandese, la Casa di Doorn: il suo bagno personale conserva il suo aspetto originale intatto, libero da ornamenti dorati.

"L'Imperatore Guglielmo II" non mise mai piede nella Sala di Cristallo. Entrambi i lampadari originali sono ormai deteriorati, lasciando solo i loro sostegni. Il lampadario attuale è una riproduzione, smontato ogni ottobre in preparazione della stagione turistica successiva.

I geniali creatori di quel tempo non avrebbero mai sospettato che la loro innovazione avrebbe continuato a incantare il pubblico nel secolo successivo. La monarchia è da tempo scomparsa, ma la Sala di Cristallo è ancora in piedi. È riuscita a superare i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e la successiva frenesia di demolizione che ha investito Colonia, nascosta sottoterra.

Tutto qui è intatto. Periodicamente arrivano troupe cinematografiche - la sala offre il luogo perfetto per drammi criminali così come per qualsiasi cosa paurosamente sinistra. Le pareti brillano di umidità delle fogne, proiettando riflessi sfocati sulla scena. Il pavimento è scivoloso, quindi è necessario fare attenzione per non scivolare.

Ogni passo rimbomba sulle pareti. L'acustica è straordinaria: si può sentire chiaramente due persone che parlano tra loro a 30 metri di distanza, come se fossero quasi accanto a te. Per questa ragione, occasionalmente si tengono concerti per il pubblico a pagamento nella Sala di Cristallo elencata. I passanti sopra possono a malapena distinguere la musica esotica che sale dalle profondità.

