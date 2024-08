Un viaggio in elicottero non autorizzato si conclude con un incidente sul tetto di un hotel.

Un'esplosione assordante sveglia i residenti di un hotel australiano in piena notte. Un elicottero precipita sul tetto dell'edificio - il pilota viene ucciso. Si sospetta che avesse rubato l'elicottero.

A Cairns, città del nord dell'Australia, un elicottero è precipitato e ha colpito il tetto di un noto hotel. Il pilota è morto nell'incidente, avvenuto intorno alle 2:00 AM ora locale, secondo la polizia del Queensland. Dopo l'impatto, alcune parti dell'hotel "DoubleTree by Hilton" sono gone in fiamme.

Due pale del rotore sono finite in piscina e in strada, secondo ABC News. Circa 400 persone sono state evacuate dall'edificio come precauzione. Due anziani sono rimasti leggermente feriti e vengono curati in ospedale. Non c'erano altri passeggeri a bordo dell'elicottero.

"Esplosione assordante"

L'hotel si trova proprio sulla Esplanade, il lungomare popolare di Cairns nella tropicale Queensland. L'area è una zona vietata ai voli. La compagnia di charter Nautilus Aviation ha confermato che l'uso dell'elicottero era "non autorizzato". La compagnia ha dichiarato di stare collaborando con la polizia e altre autorità per indagare sull'incidente.

Un ospite dell'hotel ha descritto un "enorme esplosione assordante". Sembrava che fosse esplosa una bomba. Poi le fiamme sono salite lungo il lato dell'edificio. La polizia ha quindi evacuato tutti gli ospiti.

Cairns, con circa 160.000 abitanti, è nota come la porta d'accesso alla Grande Barriera Corallina e attira turisti da tutto il mondo. L'Esplanade lungo il mare è fiancheggiata da hotel, bar e ristoranti e ha una laguna salata artificiale per i bagnanti. A nord-ovest della città c'è il Parco Nazionale Daintree con foreste pluviali e spiagge.

Il crash dell'elicottero sul tetto dell'hotel "DoubleTree by Hilton" ha sollevato domande nella comunità dell'aviazione australiana. Le autorità stanno indagando se siano state violate le norme dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), che l'elicottero era tenuto a seguire.

Date le operazioni della compagnia di elicotteri, Nautilus Aviation, all'interno dei regolamenti stabiliti da entrambi i organismi australiani ed europei dell'aviazione, la violazione delle linee guida EASA sarebbe uno sviluppo significativo nelle indagini in corso.

