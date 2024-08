Un viaggio di basket incredibile finisce con una lezione.

Il primo viaggio olimpico della squadra tedesca di pallacanestro femminile è giunto al termine: la squadra ospitante Francia è troppo forte per la squadra guidata dalla stella Satou Sabally. Ironia della sorte, proprio lei ha una giornata no nei quarti di finale, che la sorella Nyara non riesce a compensare.

Invece delle semifinali: il torneo olimpico della squadra tedesca di pallacanestro femminile è terminato prima del previsto. La squadra guidata dal debole capitano Satou Sabally ha perso nettamente contro la Francia ospitante a Parigi con 71:84 (33:45) e così ha fallito l'accesso alle semifinali. Giovedì, la squadra maschile tedesca guidata da Dennis Schröder avrà l'occasione di vendicarsi. Si sfideranno anche loro contro la Francia nella semifinale alle 17:30.

La squadra tedesca di pallacanestro femminile ha ancora due appuntamenti importanti: l'EuroBasket ad Amburgo l'anno prossimo e il Mondiale casalingo a Berlino nel 2026. E la sensazionale vittoria olimpica della squadra femminile 3x3 resterà sempre nella memoria della Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB).

Tre dei quattro vincitori dell'oro olimpico hanno assistito alla partita nella Bercy Arena in prima fila. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher e Marie Reichert erano seduti accanto alla leggenda della pallacanestro Dirk Nowitzki e facevano il tifo per la squadra tedesca - purtroppo invano.

Nyara Sabally realizza un double-double

La Germania poteva contare su Nyara Sabally contro gli ospiti. La 24enne del club WNBA New York Liberty aveva subito una leggera commozione cerebrale nella partita di apertura contro il Belgio e aveva saltato le altre due partite a Lille. La sorella minore di Sabally ha giocato in modo aggressivo e ha ottenuto un cosiddetto double-double con valori a doppia cifra in punti e rimbalzi.

Alexis Peterson ha impostato initially. La guardia tiratrice americana naturalizzata di recente era particolarmente calda per il duello con gli ospiti e ha segnato nove dei primi undici punti tedeschi. Con la 29enne, la squadra sembra aver preso una buona decisione e risolto il problema della guardia tiratrice per ora.

Satou Sabally manca di pratica di gioco

La stella tedesca Satou Sabally, invece, ha avuto un duro inizio. La 26enne del club WNBA Dallas Wings è stata difesa molto aggressivamente dai francesi e ha commesso quattro rapidi errori. Sabally si era infortunata alla spalla al torneo di qualificazione olimpica in Brasile a febbraio e aveva dovuto fare una pausa di mesi dopo l'intervento chirurgico successivo. La sua mancanza di pratica di gioco è stata evidente per tutto il torneo olimpico - soprattutto mercoledì.

Dopo il primo quarto, la squadra tedesca era indietro di quattro punti e il divario era aumentato a 33:45 all'intervallo. Satou Sabally, che avrebbe dovuto essere il giocatore chiave in questa partita, aveva solo due punti e sei errori facili dopo due quarti. L'allenatrice capo Lisa Thomaidis ha provato a raggiungere Sabally in panchina diverse volte. Ma la migliore giocatrice tedesca aveva semplicemente una giornata no. Anche se la squadra tedesca non si è mai arresa, la Francia era semplicemente troppo forte quella sera.

