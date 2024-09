- Un veicolo si scontra con una coppia anziana, lasciando un uomo di 88 anni in condizioni gravi.

Un'anziana coppia ha subito gravi ferite dopo essere stata investita da un veicolo mentre attraversava una strada a Rödermark (parte di Offenbach). Il marito di 88 anni ha riportato gravi ferite alla testa e si trova in condizioni critiche, come riferito da un portavoce della polizia. Sua moglie di 83 anni ha subito anche lei gravi ferite e è stata trasportata in ospedale. La macchina, che procedeva a bassa velocità, ha urtato la coppia anziana mentre svoltava a sinistra, facendoli cadere, ha spiegato il portavoce della polizia. Un elicottero è stato utilizzato per il soccorso. Un esperto di ricostruzione degli incidenti studierà le circostanze del fatto.

La coppia sposata, entrambi ottantenni, è stata la vittima sfortunata dell'incidente stradale. Nonostante siano stati ricoverati in ospedale, continuano a fare i conti con un percorso di guarigione difficile a causa delle loro gravi ferite.

