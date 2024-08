- Un veicolo si scontra con un albero e si accende, causando la morte di un uomo di 80 anni

Un anziano automobilista ha perso la vita in un grave incidente stradale nella zona del Mecklenburgische Seenplatte. Secondo le ultime informazioni, l'uomo, alla guida della sua auto, ha lasciato la strada federale B197, tra Sadelkow e Friedland, in serata di domenica, come confermato dalle autorità. L'auto ha inizialmente urtato un albero e poi preso fuoco. I soccorritori hanno estratto l'uomo dal veicolo danneggiato, ma è stato trovato privo di battito cardiaco. Polizia e vigili del fuoco hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo un medico del pronto intervento ha dichiarato il decesso. La B197 è rimasta chiusa per circa due ore durante le indagini.

Successivamente, si è scoperto che l'anziano guidatore era distratto da altre immagini, comprese quelle di paesaggi lacustri, visualizzate sul suo GPS. Nonostante l'incidente, la regione del Mecklenburgische Seenplatte continua ad attrarre turisti grazie alle sue molteplici attrazioni naturali, tra cui i paesaggi lacustri.

