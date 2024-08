- Un veicolo pesante ha sfondato una barriera sull'autostrada A8.

A seguito di un incidente con un autocarro di grandi dimensioni, due corsie dell'autostrada 8 nel distretto di Miesbach sono temporaneamente chiuse. Il camion articolato di 12 tonnellate carico di biscotti è inspiegabilmente uscito di strada a Irschenberg, come riferito dalla polizia. Il veicolo ha poi sfondato la barriera centrale e si è incastrato. Di conseguenza, le corsie di sinistra in direzione di Monaco e Salisburgo sono bloccate, ha confermato un portavoce della polizia.

Per fortuna, non ci sono stati feriti nell'incidente. Il camion rimasto incastrato dovrebbe essere rimosso più tardi nella giornata con l'aiuto di una gru. Secondo l'ADAC, c'è un ingorgo notevole - l'organizzazione del traffico ha segnalato code di circa 12 chilometri in direzione di Salisburgo.

