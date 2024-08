- Un veicolo, in particolare un camion, cade da un ponte sulla pista ferroviaria adiacente, causando così la sua chiusura temporanea.

A una stazione ferroviaria ovest di Colonia a Kerpen, un autocarro per consegne è precipitato da un ponteggio sui binari a mezzogiorno. Il conducente di 42 anni ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in un'unità di terapia intensiva in un ospedale locale, come riferito dalla polizia. Un test per le sostanze stupefacenti effettuato su di lui ha dato esito positivo, seguito da un prelievo di sangue.

È stato inoltre segnalato che l'incidente ha causato danni alle linee ad alta tensione sui binari. Di conseguenza, la linea ferroviaria che collega Colonia e Aquisgrana è stata chiusa. Un portavoce di Deutsche Bahn ha dichiarato che l'autocarro deve essere rimosso per prima cosa per liberare i binari, poiché le linee sovrastanti sono state danneggiate su più binari. Qualsiasi eventuale danno ai binari o alle strutture tecniche può essere valutato solo dopo il recupero dell'autocarro.

Sono in corso i piani per il recupero dell'autocarro, con l'aiuto di una gru situata lungo la ferrovia. Tuttavia, il cronoprogramma per il recupero rimane incerto e il portavoce ha condiviso che la ferrovia spera di liberare il binario il prima possibile. L'autocarro conteneva 40 tonnellate di granulato, nessuno dei quali rappresenta un rischio, secondo la polizia. Tuttavia, il serbatoio del carburante dell'autocarro è stato danneggiato, causando una fuoriuscita di carburante.

Di conseguenza alla chiusura del binario, il traffico a lunga distanza tra Colonia e Bruxelles sta subendo ritardi e cancellazioni. I treni ICE sono stati deviati e stanno affrontando un ritardo aggiuntivo di 90 minuti. I treni diretti verso o in partenza da Aquisgrana stanno iniziando e terminando i loro viaggi a Colonia, con fermate saltate a Düren e Aquisgrana.

Il traffico regionale è anch'esso disturbato, con le linee RE 1 (RRX), RE 9, S 12 e S 19 interessate. Non ci sono ancora piani concreti per queste linee, quindi vengono adottate misure individuali a breve termine per ogni viaggio in treno. È stato istituito un servizio di autobus sostitutivo tra Düren e Colonia, sowie Horrem und Köln, con la fermata di Colonia-Ehrenfeld omessa.

Sono stati segnalati disordini nel traffico ferroviario e stradale, con circa 60 passeggeri su un treno vicino che hanno bisogno di assistenza a causa delle linee ad alta tensione a terra. Dopo le cure del corpo dei vigili del fuoco, il treno è stato evacuato in sicurezza senza feriti segnalati.

I testimoni hanno visto l'autocarro per consegne che usciva dalla strada intorno alle 11:50 e attraversava la ringhiera del ponte, finendo ultimately sui binari. La causa dell'incidente rimane sconosciuta e sono in corso indagini per determinare la causa. Si prevedono inevitabili disordini nel traffico ferroviario e ostacoli al traffico stradale.

Leggi anche: