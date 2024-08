- Un veicolo, in particolare un camion, cade da un ponte su una linea ferroviaria.

Presso una stazione ferroviaria vicino a Kerpen, a ovest di Colonia, un autocarro è caduto da un ponte sui binari in un pomeriggio di venerdì. Il conducente ha riportato ferite nell'incidente, come riferito dalle autorità. La gravità delle ferite era inizialmente incerta.

Occhiuti hanno riferito di aver visto l'autocarro sbandare sulla strada del ponte intorno alle 11:50, sfondare la barriera e finire sui binari. La causa dell'incidente rimane ancora un mistero, ha dichiarato un portavoce. È stata avviata un'inchiesta.

Operazione di Soccorso di un'ora

Gli esperti prevedevano che l'operazione per recuperare l'autocarro avrebbe richiesto diverse ore. I disturbi inevitabili per il traffico ferroviario e stradale erano prevedibili. Il conducente ferito è stato portato in ospedale.

La polizia locale è stata informata dell'incidente sui binari. Nonostante l'autocarro fosse stato rimosso, l'area intorno alla stazione era ancora sotto osservazione della polizia.

