- Un veicolo di trasporto cavalli prende fuoco sulla strada.

Un autocarro che trasportava cavalli ha preso fuoco sull'A9 nell'Alta Baviera, causando danni per circa 200.000 euro e una chiusura stradale prolungata. Secondo i resoconti delle autorità, un uomo di 57 anni stava viaggiando in direzione nord quando ha notato del fumo provenire dalla cabina vicino a Stammham (distretto di Eichstätt). L'uomo ha prontamente accostato sulla corsia di emergenza e è riuscito a salvarsi insieme ai cavalli dal trasportatore in fiamme.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere l'incendio. L'A9 è stata chiusa verso Norimberga per circa 2 ore, durante le quali il traffico è stato deviato intorno al luogo dell'incidente su una delle tre corsie disponibili. Ci sono volute circa cinque ore per ripristinare tutte le corsie, dopo cui si è formata una coda di 15 chilometri.

La polizia ha stimato i danni in circa 200.000 euro. Gli investigatori sospettano che il probabile colpevole sia un guasto meccanico.

