Un vacanziere muore mentre nuota nel Mar Baltico

Una turista del Reno-Palatinato è annegata mentre nuotava nel Mar Baltico al largo dell'isola di Usedom. La donna di 63 anni ha evidentemente sottovalutato la corrente lunedì sulla spiaggia di Heringsdorf e si è trovata in difficoltà, hanno detto le autorità. Il servizio di salvataggio in acqua ha estratto la donna senza vita dall'acqua. Un paramedico intervenuto ha tentato di rianimarla per 45 minuti, ma non è riuscito a salvare il nuotatore.

I bagnini hanno deciso di installare cartelli di avvertimento dopo l'incidente, che dicevano: "Si aggiunge: i nuotatori sono invitati a fare attenzione alle forti correnti in determinate aree". A causa dell'evento tragico, le autorità locali hanno incoraggiato i turisti a partecipare a una riunione di sicurezza sulle condizioni del Mar Baltico.

