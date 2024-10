Un uragano in precedenza attivo provoca un disturbo meteorologico autunnale.

Presto una Settimana Turbolenta

Dopo una tranquilla domenica, i giorni successivi si annunciano tumultuosi. In primo luogo, la bassa pressione "Gerta", situata vicino all'Irlanda, porterà un tempo variabile con un cambiamento verso i venti di sud-ovest e temperature significativamente più alte. Verso la metà della settimana, l'uragano "Kirk" (attualmente di livello 3 su 5) si unirà alla mischia. Anche se sta ancora roteando sull'Atlantico e si sta dirigendo verso acque più fredde, che lo indeboliranno, si prevede che perderà il suo status di uragano entro martedì e si trasformerà in una potente tempesta extra-tropicale.

Giovedì, l'ex uragano "Kirk" si dirigerà verso l'Europa centrale e porterà una tempesta autunnale con il potenziale per forti raffiche di vento nelle valli e venti di uragano nelle montagne. Fortunatamente, il tempo dovrebbe normalizzarsi di nuovo entro venerdì.

Lunedì: Variabile, ma più caldo

All'inizio, si può aspettare qualche pioggia nel Mare del Nord e in Baviera, ma si dissipirà entro mezzogiorno e lascerà spazio a un tempo gradevole. La pioggia potrebbe continuare a cadere nell'ovest e nel sud-ovest, ma si sposterà gradualmente verso l'interno, lasciando Berlino e le Montagne dei Giganti con cieli sereni e occasionali schiarite. La temperatura salirà da 14 gradi nel Mar Baltico a 16-22 gradi nel resto del paese.

Martedì: Caldo nel sud e nell'est

Le piogge saranno frequenti nel sud-ovest, mentre le piogge si alterneranno con il sole nel nord. Tuttavia, il sud e l'est godranno di cieli sereni e asciutti. Le temperature saliranno tra i 16 gradi nelle Eifel e i 23 gradi nel sud della Sassonia-Anhalt e in alcune parti della Baviera.

Mercoledì: Il vento aumenta, tempesta di föhn alpina

Potrebbero verificarsi piogge e anche temporali nell'ovest e nel nord, mentre la regione alpina sarà risparmiata fino alla sera grazie all'effetto föhn. Il vento aumenterà significativamente nella serata e le raffiche di tempesta potrebbero raggiungere velocità fino a 14-21 gradi sulle montagne.

Giovedì: Pericolo di tempesta anche nelle pianure

Anche se la tempesta si sta allontanando, porterà ancora piogge sgradevoli e sono possibili raffiche di vento pericolose nelle pianure e raffiche di uragano nelle montagne. La temperatura rimarrà pressoché stabile, oscillando tra i 13 e i 21 gradi.

Venerdì: Di nuovo più calmo, ma più fresco

La tempesta se ne andrà rapidamente e il vento si calmerà anch'esso, soprattutto nel nord e nell'est. Un mix di sole e piogge porterà un tempo più fresco, con temperature che si stabiliranno tra i 10 e i 15 gradi.

Weekend: Pattern meteorologici incerti

I modelli di previsione sono ancora in disaccordo. Uno mostra un mix gradevole di sole e nuvole con solo occasionali piogge, mentre un altro indica un sistema di pioggia che potrebbe attraversare il paese dal sabato alla domenica. Le temperature dovrebbero rimanere tra gli 8 e i 16 gradi in ogni caso.

Dopo il cambiamento verso i venti di sud-ovest e le temperature più alte a causa di "Gerta", il lunedì si annuncia variabile ma più caldo, con qualche pioggia nel nord e temperature più calde che oscillano tra i 14 e i 22 gradi.

Despite "Kirk" losing its hurricane label by Tuesday, the weather remains uncertain for Thursday, bringing unfriendly showers and dangerous wind gusts even in the lowlands.

Leggi anche: