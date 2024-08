- Un uomo vola da Monaco di Baviera in Svezia senza biglietto

Due volte, un uomo è riuscito a intrufolarsi su aerei all'Aeroporto di Monaco senza un biglietto valido. Dopo essere stato beccato la prima volta, è riuscito a viaggiare in Svezia il giorno successivo, come hanno riferito le autorità. Ora, il 39enne norvegese sta siendo indagato per intrusione e evasione del biglietto. In precedenza, il quotidiano Bild aveva riferito questo.

Le indagini hanno rivelato che il norvegese è passato attraverso la sicurezza senza un biglietto di volo valido all'inizio di agosto. Poi è salito sull'aereo con gli altri passeggeri. Il suo primo tentativo di volare a Amburgo è fallito - il personale della compagnia aerea lo ha consegnato alla polizia il 4 agosto.

Il giorno successivo, il norvegese è riuscito a viaggiare in Svezia. Il volo non era pieno, ma le sue azioni sono state scoperte e consegnato alla polizia svedese su segnalazione del personale dell'aeroporto. I dettagli sono ancora poco chiari.

La polizia sta anche cercando di determinare come il 39enne sia riuscito a superare i controlli due volte senza biglietto. Finora, non sembra aver rappresentato una minaccia.

Le agenzie europee per il controllo delle frontiere seguono da vicino il caso a causa dei viaggi riusciti dell'uomo all'interno dei loro confini. Nonostante questi incidenti, si stanno valutando misure di sicurezza più severe all'Aeroporto di Monaco per prevenire incidenti simili in futuro.

