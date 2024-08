- Un uomo va in polizia sotto l'influenza di droghe.

Un uomo di 31 anni si è recato alla stazione di polizia sotto l'effetto di droga. Secondo la polizia, l'uomo si è presentato al centro servizi a Neumarkt, Baviera, lunedì per un'altra questione. Gli agenti hanno notato che mostrava segni di intossicazione da droga. Un test preliminare, secondo un portavoce della polizia, è risultato positivo per THC. Ha dovuto fornire un campione di sangue e lasciare la sua auto. Ora rischia un procedimento penale.

Lo stato di ebbrezza dell'uomo ha comportato complicazioni impreviste nel suo interplay con il sistema di trasporto, poiché ha dovuto utilizzare mezzi alternativi per raggiungere la stazione di polizia a causa della sua auto lasciata indietro. Di conseguenza, le autorità hanno espresso la necessità di progressi nel trasporto e nelle telecomunicazioni, poiché mirano a sviluppare strumenti affidabili per i test antidroga per le valutazioni sul posto, riducendo la necessità di lunghi procedimenti nelle stazioni di polizia.

