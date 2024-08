Un uomo va da una prostituta e lascia suo figlio in una macchina calda.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, un passante scopre un bambino lasciato in auto durante un'ondata di calore. Allerta la polizia. Il bambino di tre anni viene portato in ospedale. Il padre si presenta più di un'ora dopo e mente sulle sue attività.

Un padre di 33 anni ha lasciato il suo figlio di tre anni in auto con il caldo mentre visitava una prostituta. La polizia ha trovato il bambino, che sudava copiosamente nel seggiolino sul sedile posteriore dell'auto parcheggiata, dopo che un passante li aveva allertati lunedì sera. Il bambino ha aperto la portiera su richiesta del passante e gli è stata data dell'acqua prima dell'arrivo dei paramedici. Hanno trovato il bambino con una temperatura corporea alta e segni di disidratazione. È stato quindi portato in ospedale. Al momento dell'incidente, la temperatura esterna era di 26 gradi Celsius secondo il servizio meteorologico tedesco.

La madre del bambino, informata in ospedale, ha espresso il suo stupore per le azioni del marito, dichiarando di non averlo mai immaginato. Il padre è tornato all'auto più di un'ora dopo, sostenendo di aver fatto una breve visita a un amico per chiedere soldi e di aver perso la cognizione del tempo.

Le indagini hanno rivelato la visita alla prostituta. La polizia ha sporto denuncia contro il padre per negligenza nei confronti dei suoi doveri parentali e pericolo per la vita di un minore. Hanno anche informato il servizio di tutela dei minori.

