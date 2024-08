- Un uomo trovato morto in un edificio di appartamenti in fiamme.

I vigili del fuoco hanno scoperto un uomo senza vita durante le operazioni di spegnimento a Grafing vicino a Monaco (distretto di Ebersberg). Nonostante le immediate misure, è stato possibile confermare solo il decesso, come riferito dalla polizia. L'uomo, un 64enne, è stato trovato nell'appartamento in fiamme di un edificio multifamiliare. L'incendio era scoppiato lì durante la notte per ragioni ancora ignote al momento.

Le prime indagini degli investigatori suggeriscono che il defunto fosse un residente singolo della casa. Un'autopsia verrà eseguita per determinare la causa del decesso. Non ci sono state altre persone ferite.

A causa dell'incendio, circa 60 residenti dell'edificio multifamiliare hanno dovuto evacuare temporaneamente i loro appartamenti. Dopo quasi due ore, l'incendio è stato spento e i residenti hanno potuto fare ritorno in casa. La polizia ha stimato i danni in circa 200.000 euro. La polizia criminale ha preso in carico le indagini sulla causa dell'incendio.

La morte confermata dell'uomo a Grafing è stata un tragico epilogo dell'incendio dell'appartamento. L'autopsia mirata a determinare la causa del decesso fornirà ulteriori informazioni.

