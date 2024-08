Un uomo subisce un inaspettato KO per colpa della pinna della coda di una balena in un incidente in barca.

Sulla costa australiana, un uomo affronta un'imprevista avventura. Navigando con la sua imbarcazione, si trova coinvolto in un incontro sconvolgente con una balena. Grazie a un po' di fortuna, il sopravvissuto di 40 anni riesce a evitare una situazione più grave.

Come riportato dalla Polizia del Queensland, l'incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino nelle acque condivise del Queensland e del Nuovo Galles del Sud. In presenza di guidatori di jet ski, l'imbarcazione dell'uomo è stata apparentemente "caricata" da una balena, causando una collisione con la pinna caudale. I testimoni, ovvero i guidatori di jet ski, hanno allertato i servizi di emergenza alle 8:43 del mattino vicino alla città costiera di Coolangatta. L'uomo non si è reso conto del pericolo imminente fino a quando la balena non è improvvisamente emersa davanti a lui.

Per fortuna, l'uomo ha momentaneamente perso conoscenza a causa dell'impatto, ma è rimasto all'interno della sua imbarcazione. La Polizia del Queensland ha raccomandato a tutti gli operatori di imbarcazioni di indossare sempre giubbotti di salvataggio, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza in Australia.

L'uomo è stato salvato e portato a riva dalla Polizia fluviale e dal Soccorso marittimo volontario, quindi è stato ricoverato nell'Ospedale Universitario del Gold Coast. Ha riportato gravi ferite al volto e alla colonna vertebrale, ma il suo stato di salute è stato dichiarato stabile.

Ripetizione di incidenti recenti

Come riportato dalla televisione australiana Sky News Australia, questo è il secondo incidente del genere in un mese. A luglio, due uomini nelle acque occidentali dell'Australia hanno incontrato una balena, causando gravi ferite. Un evento più tragico si è verificato lo scorso anno nella Baia di Botany di Sydney, dove una barca di 4,8 metri si è capovolta dopo aver urtato una balena. Due persone sono state sbalzate dalla barca e purtroppo una di loro è deceduta. Sono stati segnalati anche attacchi da orche a yacht a vela, in particolare nelle acque europee.

