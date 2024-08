- Un uomo sta suonando la batteria al concerto di Ed Sheeran.

Fan di Ed Sheeran (33), il popolare artista britannico, sono rimasti a bocca aperta sabato sera (24 agosto) quando l'attore Chris Hemsworth (41), noto per interpretare Thor, è salito sul palco durante il suo concerto allo Stadio Nazionale di Bucarest. L'attore, che ha recentemente iniziato a suonare la batteria, si è esibito con grande maestria.

In seguito, Sheeran ha pubblicato un video su Instagram, dicendo: "Siamo a Bucarest. Chris mi ha mandato un'email lo scorso dicembre, dicendo che stava lavorando a un documentario sulla salute mentale e sui benefici dell'apprendimento di uno strumento musicale. È passato, ha imparato a suonare la batteria e ora sta suonando davanti a 70.000 persone".

Sheeran ha poi presentato il suo batterista al pubblico entusiasta, scatenando un'ondata di acclamazioni. Dopo il concerto, Sheeran ha regalato a Hemsworth un premio fatto a mano come ricordo della sua esibizione.

I fan e gli ammiratori sono impazziti su Instagram, lodando le doti di Hemsworth alla batteria. "Immaginate di essere a un concerto di Ed Sheeran e scoprire che Thor ha suonato la batteria tutta la notte!", ha scritto un fan. "È incredibilmente figo! Meritavi delle bacchette personalizzate di Mjolnir!", ha commentato un altro utente, riferendosi al leggendario martello di Thor.

I fan di Sheeran erano entusiasti di vedere i loro idoli del pop interagire, con un fan che esclamava: "Non posso credere di aver assistito a un concerto in cui Ed Sheeran e Chris Hemsworth hanno collaborato!". Le doti di Hemsworth alla batteria hanno anche ricevuto elogi dai fan di Sheeran, con un fan che diceva: "È incredibile come gli artisti pop come Ed Sheeran possano unire diversi mondi, come la musica e il cinema, attraverso collaborazioni come questa".

