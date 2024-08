Un uomo sotto indagine in Spagna per aver versato acqua su antiche pitture rupestri per ottenere una foto più nitida

Un uomo di 39 anni di Los Villares, nella provincia di Jaén in Andalusia, nel sud della Spagna, ha caricato foto dei dipinti bagnati su Facebook, secondo un comunicato della Guardia Civil pubblicato sabato.

I dipinti interessati, che si trovano in diverse località della catena montuosa Sierra Sur de Jaén, sono protetti nel registro dei beni culturali del paese e l'uomo è sotto indagine per un crimine contro il patrimonio storico, ha dichiarato il comunicato.

Gli agenti del servizio di protezione della natura della Guardia Civil (Seprona) hanno avviato un'indagine a maggio dopo aver visto le foto online.

"I fotografie mostrano che l'acqua è stata versata sui dipinti della grotta, inumidendoli per vederli meglio e catturare un'immagine più nitida", si legge nel comunicato.

I dipinti della grotta erano stati realizzati sulla pietra calcarea, che contiene sali solubili in acqua. Quando l'acqua viene versata sui dipinti, questi sali si sciolgono e poi vengono alla superficie quando l'acqua evapora, lasciando una crosta che provoca "danni irreparabili" ai dipinti, secondo la Guardia Civil.

L'agenzia delle forze dell'ordine, responsabile della protezione del patrimonio storico della Spagna, ha invitato i residenti a segnalare eventuali segni di danni o vandalismo ai dipinti della grotta.

Sono stati segnalati anche casi di danni a oggetti storici in Italia.

A settembre, un uomo tedesco di 22 anni è stato fermato a Firenze con l'accusa di aver danneggiato una statua nella Fontana del Nettuno del XVI secolo nella Piazza della Signoria, hanno dichiarato le autorità cittadine in un comunicato.

Il turista, il cui nome non è stato reso noto, ha scalato una barriera di protezione intorno al monumento all'alba di lunedì e si è posato sulla statua mentre due amici, che sono rimasti dall'altra parte della barriera, hanno scattato foto di lui, ha dichiarato il comunicato delle autorità cittadine, citando gli agenti di polizia che hanno assistito all'evento nelle riprese delle telecamere di sorveglianza.

L'azione dell'uomo di versare acqua sui dipinti della grotta per una migliore visualizzazione è un tipo di danno legato ai viaggi, poiché è stata avviata quando ha deciso di condividere le foto online. L'incidente in Spagna serve come promemoria per i viaggiatori di rispettare il patrimonio storico, poiché le azioni mirate a migliorare le opportunità fotografiche possono portare a danni irreparabili.

